Roony Bardghji em ação durante jogo do Barcelona - Josep Lago / AFP

Roony Bardghji em ação durante jogo do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 11/08/2026 16:02

Atacante do Barcelona, Roony Bardghji sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. Ele se machucou durante o treino da última segunda-feira (10). O tempo de recuperação não foi informado oficialmente.



A tendência é de que o sueco só volte a atuar na segunda parte da temporada, uma vez que ficará afastado dos gramados por um longo período.

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O clube catalão publicou uma mensagem de apoio ao atleta. “Estamos contigo a cada passo do caminho. Se mantenha forte”, escreveu, nas redes sociais.



Roony Bardghji está no Barcelona desde julho de 2025. Na temporada passada, fez dois gols e deu quatro assistências em 27 jogos, dez entre os titulares. O clube catalão publicou uma mensagem de apoio ao atleta. “Estamos contigo a cada passo do caminho. Se mantenha forte”, escreveu, nas redes sociais.Roony Bardghji está no Barcelona desde julho de 2025. Na temporada passada, fez dois gols e deu quatro assistências em 27 jogos, dez entre os titulares.

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