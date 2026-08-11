Roony Bardghji em ação durante jogo do BarcelonaJosep Lago / AFP
A tendência é de que o sueco só volte a atuar na segunda parte da temporada, uma vez que ficará afastado dos gramados por um longo período.
O clube catalão publicou uma mensagem de apoio ao atleta. “Estamos contigo a cada passo do caminho. Se mantenha forte”, escreveu, nas redes sociais.
Roony Bardghji está no Barcelona desde julho de 2025. Na temporada passada, fez dois gols e deu quatro assistências em 27 jogos, dez entre os titulares.
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