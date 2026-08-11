Rio - A NBA divulgou nesta terça-feira (11) o calendário da temporada 2026/27. O grande destaque ficou por conta dos jogos de abertura e da tradicional rodada de Natal, que terá os holofotes em LeBron James, novo reforço do Philadelphia 76ers.
A rodada de abertura acontecerá no dia 20 de outubro com três jogos. O principal jogo será o segundo, que colocará frente a frente o Philadelphia 76ers de LeBron James contra o New York Knicks, atual campeão da liga norte-americana de basquete.
O primeiro duelo da temporada será entre Boston Celtics e Detroit Pistons, donos das melhores campanhas da Conferência Leste na última temporada. Já o último confronto da rodada de abertura será entre os finalistas da Conferência Oeste: Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.
Já a tradicional rodada de Natal vai marcar o reencontro de LeBron James com o Los Angeles Lakers. O astro, de 41 anos, deixou a franquia após oito temporadas e acertou com o Philadelphia 76ers, em sua última tentativa de conquistar mais um título na carreira.
Além do reencontro de LeBron James com o Los Angeles Lakers, a rodada de Natal também terá a reedição da última final da NBA com o duelo entre New York Knicks e San Antonio Spurs. Outros três jogos ainda vão fechar a tradicional rodada da liga norte-americana de basquete.
Rodada de Natal da NBA: 25/12 - 14h - New York Knicks x San Antonio Spurs 25/12 - 16h30 - Boston Celtics x Miami Heat 25/12 - 19h - Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers 25/12 - 22h - Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder 26/12 - 00h30 - Golden State Warriors x Denver Nuggets
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.