Adam Silver é o comissário da NBA - AFP

Adam Silver é o comissário da NBAAFP

Publicado 23/07/2026 19:30 | Atualizado 23/07/2026 19:34

Rio - O Portland Trail Blazers vive uma crise financeira. A franquia realizou cortes de gastos, demitiu cerca de 70 funcionários e rompeu com emissoras que transmitiam os jogos da equipe. Com isso, a NBA ligou o alerta e admite preocupação com a situação, já que existe risco de uma mudança de cidade.

Dono do Portland Trail Blazers desde o início deste ano, Tom Dundon é conhecido por ter um rígido controle de gastos e políticas de redução de custos. Desde a sua chegada, o empresário fez mudanças severas. Um dos principais conflitos foi sobre a reforma do Moda Center, centro esportivo onde a equipe joga.

O motivo do conflito seria o valor da reforma do centro esportivo, estimado em 600 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões). A franquia defende que o projeto seja custeado com recursos públicos, mas a proposta não agradou a Prefeitura de Portland, que não concorda com isso.

A NBA, por sua vez, demonstra preocupação com a lentidão das negociações entre os Blazers e a Prefeitura de Portland sobre a reforma do Moda Center. A franquia tem contrato para utilizar o centro esportivo até 2030 e a reforma depende de uma renovação com duração mínima de 20 anos.