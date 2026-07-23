Globo escolheu o rapper BK para dar voz às chamadas da Copa do BrasilDivulgação/Globo
Rapper BK é escolhido para dar voz às novas chamadas da Copa do Brasil na Globo
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