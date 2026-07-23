Globo escolheu o rapper BK para dar voz às chamadas da Copa do Brasil - Divulgação/Globo

Globo escolheu o rapper BK para dar voz às chamadas da Copa do BrasilDivulgação/Globo

Publicado 23/07/2026 18:30 | Atualizado 23/07/2026 19:33

Rio - Após transmitir os jogos da Copa do Mundo, a TV Globo muda as atenções para o futebol brasileiro. A emoção continua em agosto com as oitavas de final da Copa do Brasil. Para marcar o início desta etapa, a emissora escolheu o rapper BK para narrar as chamadas da competição.

O primeiro filme promocional da Copa do Brasil começou a veicular nesta última quarta-feira (22). Dono de um timbre marcante, o artista imprime intensidade ao filme e traduz, em cada palavra, o peso das vitórias, das derrotas e das reviravoltas que fazem da Copa do Brasil uma competição única.

Por meio de imagens que contrapõem comemoração e frustração, derrota e esperança, tensão e alívio, a narrativa traduz a essência de uma competição disputada em formato eliminatório, em que cada partida é uma verdadeira decisão.

Com uma construção visual inspirada nas próprias piscadas de tela, o filme reforça que, em um torneio decidido nos mínimos detalhes, um lance rápido, que acontece em um piscar de olhos, pode entrar para a história. A assinatura resume esse espírito: "A Copa do Brasil não é para jogar. É para vencer."

As emoções da Copa do Brasil chegam às telas da TV Globo no próximo dia 1º de agosto, com a transmissão do clássico entre Vasco e Fluminense. Protagonistas de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, os dois times se enfrentam em dois jogos no Maracanã para decidir quem segue na competição.