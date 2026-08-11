Paulinho em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo
Lateral do Botafogo descarta chateação com Franclim por ser preterido
Recém-chegado, jogador, de 31 anos, não foi inscrito para o confronto diante do Cienciano pelas oitavas de final da Sul-Americana
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Ex-jogador do Glorioso, zagueiro Alexander Barboza convida antigos companheiros para aniversário do filho e registra momento nas redes
Novo uniforme preto do Botafogo concorre a prêmio internacional
Camisa foi lançada pelo Glorioso em julho, em parceria com a Mizuno
Cria do Botafogo pode trocar de clube no futebol italiano
Luis Henrique, que está na Inter de Milão, entrou no radar da Roma para a próxima temporada
Jordan Barrera realiza tratamento no Botafogo e repetirá exames
O colombiano se machucou durante o empate do Alvinegro com o Fluminense por 1 a 1, no sábado (8), e precisou ser substituído
Jogador da seleção portuguesa compartilha vídeo do gol de Alex Telles
Lateral-esquerdo marcou de falta no empate do Botafogo com o Fluminense por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
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