Paulinho em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Paulinho em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/08/2026 17:50

"O Franclim conversou comigo, me explicou direitinho. Não tem problema nenhum. A gente está resolvido. Agora a gente tem que dar o máximo para poder passar e aí está tudo certo", disse em entrevista ao portal "GE".

Paulinho foi anunciado pelo Botafogo no último dia 20. Ele estava no Midtjylland, da Dinamarca, e assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. O Jogador está disputando posição com Alex Telles e Marçal.

Depois de ficar como opção no banco de reservas contra Vitória e Cruzeiro, Paulinho fez sua estreia pelo Botafogo no clássico contra o Fluminense. Ele atuou por 20 minutos contra o rival.