Paulinho em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O lateral-esquerdo do Botafogo, Paulinho, de 31 anos, ficou de fora da inscrição para o duelo contra o Ciencieno, do Peru, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Recém-chegado ao clube, o jogador descartou qualquer tipo de chateação com a opção do treinador Franclim Carvalho.
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"O Franclim conversou comigo, me explicou direitinho. Não tem problema nenhum. A gente está resolvido. Agora a gente tem que dar o máximo para poder passar e aí está tudo certo", disse em entrevista ao portal "GE".
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Paulinho foi anunciado pelo Botafogo no último dia 20. Ele estava no Midtjylland, da Dinamarca, e assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. O Jogador está disputando posição com Alex Telles e Marçal.
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Depois de ficar como opção no banco de reservas contra Vitória e Cruzeiro, Paulinho fez sua estreia pelo Botafogo no clássico contra o Fluminense. Ele atuou por 20 minutos contra o rival.