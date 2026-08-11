Marcelo em participação em podcast - Reprodução / Instagram

Marcelo em participação em podcastReprodução / Instagram

Publicado 11/08/2026 17:21

Rio - Ídolo do Fluminense, Marcelo, de 38 anos, participou do podcast: "Um Assado para ...", do influenciador Duda Garbi. O astro relatou uma situação que o marcou na semifinal da Libertadores contra o Internacional em 2023. O ex-lateral explicou o motivo de Eduardo Coudet ter se irritado ao apito final no Beira-Rio.

Durante o segundo tempo, quando o Colorado vencia por 1 a 0, um jogador do clube gaúcho teria tentado dar uma "lambreta" em Marcelo. Irritado com a situação, o veterano teria cobrado Coudet, que nada fez. Depois da partida, com a virada tricolor, o ex-jogador da seleção brasileira provocou.

"Depois do jogo eu passei pelo Coudet e fiz um gesto de "lambreta". Ele ficou irritado e partiu para cima de mim. O auxiliar também veio e o Diniz fez o bloquei e eu sumi", brincou o lateral.

Na ocasião, o Fluminense derrotou o Internacional por 2 a 1 e avançou para a final da Libertadores, quando conquistou o título no Maracanã diante do Boca Juniors.