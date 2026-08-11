Marcelo em participação em podcastReprodução / Instagram
Marcelo relembra 'treta' com Coudet em jogo histórico do Fluminense
Ex-lateral-esquerdo, de 38 anos, esteve em campo em virada na semifinal da Libertadores de 2023 contra o Internacional no Beira-Rio
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