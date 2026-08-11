Galvão Bueno exaltou os três clássicos regionais na próxima fase da Copa do BrasilDivulgação / SBT
“Olha só que loucura!! Três grandes clássicos nas quartas da Copa do Brasil!! Vai ser teste para cardíaco!! Haja coração!!”, escreveu o locutor.
Os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 26 de agosto. Já as partidas de volta vão acontecer na semana do dia 2 de setembro. As datas e os horários ainda serão divulgados pela CBF.
O sorteio também definiu o chaveamento até a decisão. O vencedor de Grêmio e Internacional terá pela frente Cruzeiro ou Atlético-MG. Quem avançar entre Vasco e Vitória enfrentará Palmeiras ou Santos.
A publicação de Galvão Bueno
Olha só que loucura!! Três grandes clássicos nas quartas da Copa do Brasil!! Gre-Nal!! Galo x Cruzeiro!! Palmeiras x Santos!! Vai ser teste pra cardíaco!! Vasco x Vitória completam os duelos. Haaaja coração!!— Galvão Bueno (@galvaobueno) August 11, 2026
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