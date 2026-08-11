Galvão Bueno exaltou os três clássicos regionais na próxima fase da Copa do BrasilDivulgação / SBT

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Theo Faria
Galvão Bueno se manifestou nas redes sociais depois do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (11). A próxima fase contará com três clássicos, entre Grêmio e Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG e Palmeiras e Santos. Vasco e Vitória completam os confrontos.

“Olha só que loucura!! Três grandes clássicos nas quartas da Copa do Brasil!! Vai ser teste para cardíaco!! Haja coração!!”, escreveu o locutor.

Os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 26 de agosto. Já as partidas de volta vão acontecer na semana do dia 2 de setembro. As datas e os horários ainda serão divulgados pela CBF.

O sorteio também definiu o chaveamento até a decisão. O vencedor de Grêmio e Internacional terá pela frente Cruzeiro ou Atlético-MG. Quem avançar entre Vasco e Vitória enfrentará Palmeiras ou Santos.

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