Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da RússiaDivulgação / Zenit

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Pedro Logato
Rio - O zagueiro Nino, de 29 anos, está negociando a sua renovação de contrato com o Zenit. De acordo com informações da "ESPN", as partes estão conversando e o desejo do clube russo é ampliar o vínculo do brasileiro até junho de 2030.
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Nino chegou a negociar recentemente com Fluminense e Palmeiras, porém, as pedidas do clube da Rússia foram consideradas muito altas para os dois clubes brasileiro. O zagueiro tem contrato até junho de 2028.
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O defensor fez história no Fluminense atuando de 2019 a 2023. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e marcou o seu nome no Tricolor ao levantar a taça de Libertadores na sua última temporada no clube.
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No Zenit desde 2024, Nino já entrou em campo pelo clube em 83 partidas, anotou três gols e deu duas assistências. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Russo, uma Taça da Rússia e uma Supertaça da Rússia.