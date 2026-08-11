Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da RússiaDivulgação / Zenit
Ex-Fluminense, Nino negocia renovação com o Zenit até 2030
Zagueiro, de 29 anos, chegou a conversar com o Tricolor e com o Palmeiras; defensor pode ampliar o seu contrato com o clube russo
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Com Thiago Silva, Fluminense está escalado para jogo da Libertadores
Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), a partir das 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final
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Ex-lateral-esquerdo, de 38 anos, esteve em campo em virada na semifinal da Libertadores de 2023 contra o Internacional no Beira-Rio
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O novo vínculo do Moleque de Xerém com o Tricolor das Laranjeiras vai até julho de 2029; Ryan, de 16 anos, também exaltou o clube
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