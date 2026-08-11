Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da Rússia - Divulgação / Zenit

Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da RússiaDivulgação / Zenit

Publicado 11/08/2026 18:50

Nino chegou a negociar recentemente com Fluminense e Palmeiras, porém, as pedidas do clube da Rússia foram consideradas muito altas para os dois clubes brasileiro. O zagueiro tem contrato até junho de 2028.

O defensor fez história no Fluminense atuando de 2019 a 2023. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e marcou o seu nome no Tricolor ao levantar a taça de Libertadores na sua última temporada no clube.

No Zenit desde 2024, Nino já entrou em campo pelo clube em 83 partidas, anotou três gols e deu duas assistências. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Russo, uma Taça da Rússia e uma Supertaça da Rússia.