Thiago Silva se recuperou de lesão na coxa direita - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Thiago Silva se recuperou de lesão na coxa direitaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/08/2026 18:13 | Atualizado 11/08/2026 18:14

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Independiente Rivadavia no Maracanã, a partir das 19h desta terça-feira (11), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Thiago Silva, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita no dia 29 de julho, voltou a ser relacionado e entra no time titular.

Zubeldía também optou pelo meio-campo formado por Martinelli, Hércules e Nonato. Já o trio de ataque será formado por Soteldo, Hulk e Castillo.

Dessa forma, o Tricolor vai a campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Nonato; Soteldo, Hulk e Castillo.

A partida desta noite terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).