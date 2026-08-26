Rio — O lateral-esquerdo Cuiabano, do Vasco, está fora da partida contra o Vitória, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26). O técnico Pedro Emanuel decidiu preservar o jogador, visando o duelo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no próximo sábado (29), conforme o 'ge'.
A avaliação é que o jogo contra o Vitória será apenas o primeiro confronto da chave. A comissão técnica também levou em conta a situação delicada do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 19ª posição.
Sendo assim, Pedro Emanuel deverá escolher entre Lucas Piton e Avellar, que recebeu elogios do treinador pelo bom desempenho nos minutos que teve contra o Palmeiras. O duelo decisivo contra a equipe baiana será em São Januário, às 21h30.
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