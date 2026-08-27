Admar Lopes é diretor executivo de futebol do VascoDivulgação / Vasco
"Este árbitro que apitou aqui hoje tem um histórico de péssimas atuações ao longo da carreira dele e em jogos do Vasco. Os erros que ele cometeu aqui, principalmente na expulsão do Cauan Barros, foi um erro grotesco. Há um lance também de uma falta no Spinelli na área, que seria um pênalti a favor do Vasco. Mais um erro grotesco", disparou.
O lance polêmico aconteceu aos 17 minutos da etapa inicial. Cauan Barros encostou a mão na bola em contra-ataque do Vitória, com Renato Kayzer, e acabou expulso. O cartão vermelho rendeu uma discussão de Admar e o dirigente Felipe Maestro com Matheus, na saída para o intervalo - na ocasião, torcedores atiraram objetos no gramado e os policiais precisaram intervir.
Confusão na saída da arbitragem no intervalo aqui em São Januário #ODia pic.twitter.com/xeslKYjDjd— João Alexandre Borges (@JABorges_) August 27, 2026
"Eu só peço reflexão por parte da CBF, da comissão de arbitragem, para que não escalem esses árbitros em jogos decisivos e importantes para o Vasco. E que tenham a capacidade de escalar um árbitro mais competente do que este, mais preparado, porque o Vasco foi prejudicado hoje. Mesmo assim, contra tudo e contra todos, conseguiu ter um bom resultado. O que nós pedimos é um árbitro que nos deixe disputar a qualificação em Salvador", concluiu.
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