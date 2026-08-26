Andrés Gómez marcou o gol do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez marcou o gol do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/08/2026 23:28 | Atualizado 27/08/2026 00:30

Rio — O Vasco venceu o Vitória por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (26), em São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time de Pedro Emanuel jogou a maior parte do confronto com um a menos, após expulsão de Cauan Barros ainda no primeiro tempo, mas conseguiu criar boas oportunidades e marcou o gol na segunda etapa, em grande jogada de Andrés Gómez.

O jogo da volta será na próxima quarta-feira (2), no Barradão, às 21h30. No entanto, antes disso, o Cruz-Maltino encara o Cruzeiro neste sábado (29), em partida que também será em São Januário, às 21h20. No mesmo dia, o time baiano enfrenta o Atlético-MG, ambas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Uma cena no estádio chamou a atenção: uma faixa com a frase "Que golaço o Lamacchia no Vasco" foi estendida atrás de um dos gols.

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O jogo

O Vasco chegou com perigo logo aos três minutos. Em cobrança ensaiada de escanteio, Lucas Piton cruzou na cabeça de Colidio, que mandou à esquerda do gol de Lucas Arcanjo, tirando tinta da trave. Na sequência, foi a vez de Andrés Gómez arrancar pela direita, cortar para dentro e chutar para fora.



O Cruz-Maltino seguia mais em cima, com a marcação adiantada, mas o Vitória respondeu: Marinho recebeu lançamento, se livrou de Piton e finalizou à direita de Léo Jardim, aos 10 minutos. Depois, Puma Rodríguez cruzou, Colidio desviou e a bola sobrou para Spinelli, que chutou duas vezes, mas acabou travado em ambas.



Até que aos 17 minutos, Cauan Barros recebeu cartão vermelho após impedir um contra-ataque claro de Renato Kayzer encostando a mão na bola. O time baiano começou a crescer: Marinho recebeu dentro da área e chutou para Léo Jardim encaixar. Apesar disso, em contra-ataque, Puma cruzou rasteiro para Spinelli, que passou perto da bola.



A equipe de Pedro Emanuel passou a se postar de forma mais defensiva, enquanto o Vitória buscou, sem muita criatividade, encontrar espaços para infiltrar na área do Vasco, que tentou criar através dos erros do adversário. No último lance do primeiro tempo, o Cruz-Maltino quase abriu o placar com Ramon Rique chutando de fora da área para ótima defesa de Lucas Arcanjo.

Na saída do campo, os dirigentes do Vasco Felipe Maestro e Admar Lopes cobraram o árbitro Matheus Delgado Candançan pela expulsão de Cauan Barros. Então, policiais interviram, enquanto torcedores atiravam objetos no gramado, dando início a um tumulto.

Confusão na saída da arbitragem no intervalo aqui em São Januário #ODia pic.twitter.com/xeslKYjDjd — João Alexandre Borges (@JABorges_) August 27, 2026

Apesar de ter um a menos, o Vasco começou o segundo tempo com uma boa chance, aos quatro minutos: em contra-ataque, Paulo Henrique invadiu a área, demorou para tomar a decisão - Colidio estava na área - e chutou sem perigo.

Logo depois, Andrés Gómez recebeu lançamento, arrancou pela esquerda e chutou, carimbando a defesa adversária. Depois, Thiago Mendes enfiou grande bola para Andrés Gómez, mas Lucas Arcanjo defendeu; na sobra, Colidio finalizou para o goleiro defender novamente e o colombiano marcou o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento. O Vitória respondeu com Erick chutando colocado para Léo Jardim defender.

O Vasco finalmente abriu o placar aos 13 minutos. Andrés Gómez roubou a bola na defesa, conduziu ao ataque, cortou para dentro e chutou colocado. A bola chegou a resvalar nas mãos de Lucas Arcanjo, mas acabou no fundo do gol. Logo depois, Lucas Piton cruzou para Puma Rodríguez, que cabeceou por cima do travessão. Depois, foi a vez de Colidio arriscar da intermediária, para fora.

O time de Pedro Emanuel quase chegou ao segundo gol em grande contra-ataque puxado por Paulo Henrique, que cruzou para Colidio; o argentino driblou o marcador e chutou cruzado, mas a bola carimbou a trave. O Vitória respondeu com finalização de fora da área de Luan Cândido, mas Léo Jardim defendeu.

Nos minutos finais, o Vitória tentou pressionar, mas a defesa vascaína conseguia afastar as bolas e desarmar os atacantes. Aos 41 minutos, Erick arriscou da intermediária, mas Léo Jardim defendeu com facilidade. Nos acréscimos, o goleiro vascaíno apareceu novamente, fechando o ângulo de Luan Cândido, que saiu na cara do gol. No último lance do jogo, Léo Jardim, novamente, defendeu grande chute de Erick.