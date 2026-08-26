Bruno Duarte é o novo reforço do Vasco - Divulgação / Estrela Vermelha

Bruno Duarte é o novo reforço do VascoDivulgação / Estrela Vermelha

Publicado 26/08/2026 12:17

Rio - O Vasco acertou a contratação do atacante Bruno Duarte, de 30 anos, que defende o Estrela Vermelha, da Sérvia. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o clube europeu e o centroavante é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O clube de São Januário irá pagar algo em torno de 2 milhões de euros (R$ 12,03 milhões) pelo atacante. Bruno Duarte irá assinar contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2028.

O centroavante será o quatro reforço do Vasco na atual janela de transferências. O clube carioca já anunciou as contratações do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e do atacante Facundo Colidio.

A busca por um centroavante é uma das prioridades do Vasco diante das dificuldades do ataque para transformar as oportunidades em gols. Spinelli ainda não conseguiu se firmar, enquanto Brenner é desfalque após sofrer uma lesão no pé esquerdo.



Pelo time sérvio, o atacante anotou 42 gols e 14 assistências em 97 partidas. Na atual temporada, já marcou três vezes e contribuiu com três passes para gol em cinco jogos.



Bruno Duarte foi formado nas categorias de base de Palmeiras e São Paulo e se profissionalizou pela Portuguesa-SP. Em 2018, iniciou sua trajetória no futebol europeu, passando por Lviv (Ucrânia), Vitória de Guimarães e Farense (Portugal), além do Damac (Arábia Saudita), até chegar ao Estrela Vermelha.