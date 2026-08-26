O centroavante será o quatro reforço do Vasco na atual janela de transferências. O clube carioca já anunciou as contratações do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e do atacante Facundo Colidio.
A busca por um centroavante é uma das prioridades do Vasco diante das dificuldades do ataque para transformar as oportunidades em gols. Spinelli ainda não conseguiu se firmar, enquanto Brenner é desfalque após sofrer uma lesão no pé esquerdo.
Pelo time sérvio, o atacante anotou 42 gols e 14 assistências em 97 partidas. Na atual temporada, já marcou três vezes e contribuiu com três passes para gol em cinco jogos.
Bruno Duarte foi formado nas categorias de base de Palmeiras e São Paulo e se profissionalizou pela Portuguesa-SP. Em 2018, iniciou sua trajetória no futebol europeu, passando por Lviv (Ucrânia), Vitória de Guimarães e Farense (Portugal), além do Damac (Arábia Saudita), até chegar ao Estrela Vermelha.
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