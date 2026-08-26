Ramon Menezes jogou no Vasco em três oportunidades, a última em 2006 - Divulgação / Vasco

Ramon Menezes jogou no Vasco em três oportunidades, a última em 2006Divulgação / Vasco

Publicado 26/08/2026 13:15

O comandante destacou os pontos fortes de cada time, principalmente pela forma que chegaram entre os oito melhores da competição nacional, em entrevista ao 'Bolavip Brasil'.

"Deixando a identificação de lado e com muito respeito pelos dois times, será um confronto com muito equilíbrio. O Vasco joga o primeiro jogo em casa, vem de um ótimo resultado eliminando o Fluminense, ganhando moral na competição, com um grande jogo na parte coletiva, e o elenco mostrando maturidade em jogos eliminatórios ao longo das últimas temporadas", iniciou o técnico.

"O Vitória, além da força do Barradão e a chance de decidir em casa, também vem de ótimos resultados, eliminando Flamengo e Athletico, um trabalho longevo, consistente e muito bom do Jair Ventura", analisou.

Sobre os elencos, o treinador também apontou as principais armas de Vasco e Vitória para começarem com o pé direito neste duelo decisivo.

"Pelo Vasco, gosto muito do Thiago Mendes, uma liderança técnica dentro de campo, termômetro da equipe, e que tem sido decisivo. Tanto que ele é o artilheiro do Vasco no ano, com 6 gols. Pelo Vitória, gosto muito do Matheuzinho, jogador de muita qualidade técnica, ótimo na relação com a bola. Sem deixar de falar do Renato Kayser, artilheiro do time no ano, com 13 gols. E também do jovem promissor Renê, jogador rápido, com potencial e artilheiro do time na Copa do Brasil", comentou.

Elogios para Jair Ventura

Em alta no futebol brasileiro, Jair Ventura vive um dos melhores momentos de sua carreira no comando do Leão Baiano. Profundo conhecedor do Vitória, Ramon exaltou as qualidades do técnico.



"O Jair vem se consolidando como um dos ótimos treinadores do futebol brasileiro, valorizado no mercado, fazendo um trabalho longevo no Vitória, com resultados e aproveitamento expressivo, potencializando o time e seus jogadores", declarou.

Coração dividido?

Ídolo nos dois clubes, Ramon relembrou os momentos marcantes que viveu em São Januário e no Barradão, sem "puxar a sardinha" para nenhum deles.

"Tenho grandes recordações nesses dois estádios que marcaram minha carreira, e que fazem muita diferença para os times. O que posso afirmar é que são duas torcidas fanáticas e fantásticas", disse.

Como Ramon se tornou ídolo no Vasco e no Vitória

Na época de jogador, em duas passagens pelo Vitória, Ramon conquistou o campeonato baiano quatro vezes, sendo três consecutivas. Foi também campeão da Copa do Nordeste.

Pelo Vasco, foram três passagens. Na primeira, entre 1996 e 2000, foi campeão brasileiro, da Libertadores, do Campeonato Carioca e do Torneio Rio-São Paulo.

Ramon bateu na trave ao tentar vencer a Copa do Brasil por Vasco e Vitória. Ele foi vice-campeão do torneio em 2006, com o Cruz-Maltino, e em 2010, pelo Leão da Barra.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria