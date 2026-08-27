Puma Rodríguez exaltou o desempenho do Vasco diante do Vitória, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez exaltou o desempenho do Vasco diante do Vitória, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 27/08/2026 07:30 | Atualizado 27/08/2026 11:12

Vasco se impôs, venceu o Leão da Barra por 1 a 0 e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.



“A gente se falou no campo quando teve a expulsão do Barros, que tinha que lutar mais e correr mais por ele e pelo time também. Sabíamos que seria muito difícil, a gente tinha que defender muito e aproveitar os contra-ataques. Foi o que fizemos, acho que poderíamos fazer algum gol mais, mas é um resultado bom. Sabemos que temos que lutar lá também”, disse Puma.



Leia mais: Admar Lopes detona arbitragem de jogo contra Vitória: 'Erro grotesco' Puma Rodríguez revelou como foi o papo após a expulsão de Barros no jogo contra o Vitória, em São Januário, na noite de quarta-feira (26). Mesmo com um a menos durante boa parte do jogo, ose impôs,e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.“A gente se falou no campo quando teve a expulsão do Barros, que tinha que lutar mais e correr mais por ele e pelo time também. Sabíamos que seria muito difícil, a gente tinha que defender muito e aproveitar os contra-ataques. Foi o que fizemos, acho que poderíamos fazer algum gol mais, mas é um resultado bom. Sabemos que temos que lutar lá também”, disse Puma.

O único gol do jogo saiu aos 13 minutos da etapa complementar. Andrés Gómez arrancou do campo de defesa, cortou para a perna esquerda e finalizou para abrir o placar.