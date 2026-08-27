Puma Rodríguez exaltou o desempenho do Vasco diante do Vitória, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
“A gente se falou no campo quando teve a expulsão do Barros, que tinha que lutar mais e correr mais por ele e pelo time também. Sabíamos que seria muito difícil, a gente tinha que defender muito e aproveitar os contra-ataques. Foi o que fizemos, acho que poderíamos fazer algum gol mais, mas é um resultado bom. Sabemos que temos que lutar lá também”, disse Puma.
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“Achávamos que poderíamos ter feito algum gol mais, tivemos algumas chances, mas sabemos que futebol é muito difícil. A gente fez um gol e teve a vantagem. Agora é lutar também pelo Brasileiro no sábado e depois na volta com Vitória, sabemos que vai ser um jogo muito difícil”, analisou o lateral-direito.
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Vitória e Vasco voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), a partir das 21h30, no Barradão. Qualquer empate já garante o Cruz-Maltino na semifinal.
Antes, a equipe de Pedro Emanuel foca no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina enfrentará o Cruzeiro no sábado (29), às 21h20, em São Januário.
O Vasco soma 22 pontos e ocupa a 19ª colocação. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Internacional, que tem 25.
“A gente tem que tomar isso como um trampolim. Tem que saber que hoje a gente vence um jogo que era difícil, que ficamos com um a menos muito cedo. Sabemos que o Vasco é um time gigantesco, que tem que lutar sempre. Então, é algo que temos que tomar de muito positivo daqui para frente e parar ganhar os três pontos no sábado também”, avaliou o uruguaio.
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