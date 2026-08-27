Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva - Reprodução / Vasco TV

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletivaReprodução / Vasco TV

Publicado 27/08/2026 00:52





"A única coisa que eu posso dizer é que apesar de estarmos condicionados a 180 minutos, mostramos que esse é o espírito do Vasco, que eu quero para a nossa equipe. A nossa torcida, hoje, mais uma vez, esteve presente e mostrou que estar presente é isso: no momento da dificuldade, nos apoiou, deu a mão. Precisávamos disso e acho que os jogadores responderam de uma forma fantástica", disse.



Cauan Barros foi expulso ainda na primeira etapa, após lance com Renato Kayzar. O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, fez duras críticas à arbitragem do duelo, enquanto Pedro Emanuel preferiu não se manifestar sobre a situação, afirmando que o dirigente já havia se posicionado a respeito do caso. O técnico ressaltou o desempenho da equipe, mesmo com a situação adversa.



"Só terminou a primeira parte. Vamos ter uma tarefa árdua para a segunda parte. Poderíamos ter saído com o resultado diferente, mesmo com menos um, mas não foi possível. Mais uma vez, tivemos oportunidades. Mesmo antes da expulsão, já tínhamos tido uma ou duas situações boas para podermos sair na frente do marcador, mas não foi possível. Rio — O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, destacou a garra da sua equipe no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória , nesta quarta-feira (26) com um jogador a menos, em São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador também rasgou elogios à torcida vascaína e ressaltou como seguirá com o plano de não abandonar nenhuma das três competições que o time disputa."A única coisa que eu posso dizer é que apesar de estarmos condicionados a 180 minutos, mostramos que esse é o espírito do Vasco, que eu quero para a nossa equipe. A nossa torcida, hoje, mais uma vez, esteve presente e mostrou que estar presente é isso: no momento da dificuldade, nos apoiou, deu a mão. Precisávamos disso e acho que os jogadores responderam de uma forma fantástica", disse.Cauan Barros foi expulso ainda na primeira etapa, após lance com Renato Kayzar. O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, fez duras críticas à arbitragem do duelo, enquanto Pedro Emanuel preferiu não se manifestar sobre a situação, afirmando que o dirigente já havia se posicionado a respeito do caso. O técnico ressaltou o desempenho da equipe, mesmo com a situação adversa."Só terminou a primeira parte. Vamos ter uma tarefa árdua para a segunda parte. Poderíamos ter saído com o resultado diferente, mesmo com menos um, mas não foi possível. Mais uma vez, tivemos oportunidades. Mesmo antes da expulsão, já tínhamos tido uma ou duas situações boas para podermos sair na frente do marcador, mas não foi possível.

Pedro Emanuel também explicou como monta o elenco, em meio à disputa de três competições. "Eu vejo perspectiva nos que estão frescos. Não temos um elenco muito vasto. Já recebemos dois elementos que estão acrescentando qualidade e mais opções, mas acima de tudo, me sinto confortável porque os 11 que entram e os outros que depois ajudam durante o jogo estão preparados e hoje, deram mais uma resposta da capacidade que eles têm", disse.



"A nossa estratégia é essa. Nós estamos nas três competições e não vou negar que vamos tentar ir o mais longe possível nas copas e no Brasileirão, tentar sair o mais rápido possível desta zona, que ninguém gosta de estar, mas é uma realidade para nós. Só tendo uma equipe com essa capacidade de trabalho e esta humildade de poder, hoje, fazer com que nossa torcida nos apoiasse, o que me deixou até arrepiado", concluiu.



O Vasco volta a campo para enfrentar o Cruzeiro neste sábado (29), às 21h20, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo da volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória será na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão.