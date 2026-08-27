Paulo Henrique comemora gol marcado por Andrés Gómez sobre o Vitória, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Lateral-direito do Vasco, Paulo Henrique valorizou o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, na última quarta-feira (26), em São Januário, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ele enalteceu a luta do Cruz-Maltino, que atuou com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Depois de colocar a mão na bola, Barros foi expulso logo aos 18 minutos.
Leia mais: Puma revela papo após expulsão de Barros em triunfo do Vasco

“Resultado importante na base da superação e empenho de todos. Ainda temos mais uma batalha pela frente, mas seguimos trabalhando com foco nos nossos objetivos”, escreveu o defensor, em publicação nas redes sociais.

A partida de volta será na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão. O Gigante da Colina terá a vantagem do empate para avançar de fase. Em caso de igualdade no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.
Leia mais: Admar Lopes detona arbitragem de jogo contra Vitória: 'Erro grotesco'

Antes de enfrentar o Vitória, o Vasco entrará em campo contra o Cruzeiro, sábado (29), às 21h20, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vive situação delicada na competição. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a vice-lanterna.

A publicação de Paulo Henrique


fotogaleria
Paulo Henrique comemora gol marcado por Andrés Gómez sobre o Vitória, em São Januário
Adson é um dos favoritos para voltar à equipe titular na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão