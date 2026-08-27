Paulo Henrique comemora gol marcado por Andrés Gómez sobre o Vitória, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
“Resultado importante na base da superação e empenho de todos. Ainda temos mais uma batalha pela frente, mas seguimos trabalhando com foco nos nossos objetivos”, escreveu o defensor, em publicação nas redes sociais.
A partida de volta será na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão. O Gigante da Colina terá a vantagem do empate para avançar de fase. Em caso de igualdade no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.
Antes de enfrentar o Vitória, o Vasco entrará em campo contra o Cruzeiro, sábado (29), às 21h20, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vive situação delicada na competição. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a vice-lanterna.
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