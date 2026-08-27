Vasco e Santa Fe se enfrentam na Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol
Vasco conhece datas dos confrontos contra Santa Fe na Sul-Americana
Cruz-Maltino irá decidir vaga na semifinal no Rio no próximo dia 15; vencedor do chaveamento vai encarar quem passar de São Paulo e Boca
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Paulo Henrique valoriza ‘superação’ do Vasco na Copa do Brasil
Cruz-Maltino ganhou do Vitória por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final, mesmo com um a menos desde o primeiro tempo
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Cruz-Maltino atuou durante a maior parte do jogo com um a menos; mesmo assim, derrotou o Vitória e abriu vantagem na Copa do Brasil
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