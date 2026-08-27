Vasco e Santa Fe se enfrentam na Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Vasco e Santa Fe se enfrentam na Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Publicado 27/08/2026 15:48 | Atualizado 27/08/2026 15:52

Rio - Classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o Vasco teve a confirmação nesta quinta-feira (27) as datas dos confrontos diante do Independiente Santa Fe, da Colômbia . O jogo de ida, em Bogotá, será no próximo dia 8 e a volta, no Rio, no próximo dia 15, ambos os dias terças-feiras.

Os dois jogos vão acontecer também às 19h (de Brasília). O Vasco eliminou o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas de final, e escapou de encarar um outro gigante sul-americano, porque o River acabou dando adeus à competição, derrotado pelos colombianos.

O Cruz-Maltino tem como possível adversário na semifinal o vencedor de Boca Juniors e São Paulo. Do outro lado da chave, Santos e Atlético-MG se enfrentam. Cienciano e Montevideo City também duelam por uma vaga na próxima fase.

Apesar de estar em penúltimo lugar no Brasileirão, o Vasco vive bom momento nas Copas. O clube carioca está nas quartas de final da Copa do Brasil e derrotou o Vitória, em São Januário, no jogo de ida.