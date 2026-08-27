Bruno Duarte com a camisa do Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Bruno Duarte com a camisa do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 27/08/2026 21:01

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Bruno Duarte.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (27) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do… pic.twitter.com/FRarf0XweY — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2026

Ele conversou com a imprensa no Galeão e mandou uma mensagem aos torcedores: "Muito obrigado pelas mensagens, tenho acompanhado os jogos. Os torcedores têm feito a parte deles extraordinariamente. É uma torcida apaixonante. Estou muito feliz de vir jogar pelo Vasco".

"Perguntado se está pronto para ser o homem-gol do Vasco, ele respondeu: "Estou sempre pronto. Trabalho para fazer gol e para dar assistências. Atacante vive disso em qualquer clube que passa, ainda mais num clube como o Vasco, que a exigência é alta. Então, venho pronto e com gana de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis".

O atacante chega após se destacar no Estrela Vermelha, da Sérvia. O Cruz-Maltino pagará 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) para contar com o atleta.

"Um jogador muito móvel, um atacante 9 que não gosta de ficar muito sem pegar na bola, sem participar do jogo. Gosto de participar em todos os momentos do jogo, de ajudar meus companheiros, seja com bola, seja sem bola, pressionando. De alguma maneira estar dentro do jogo e ajudar a equipe", disse o jogador.

"Apto fisicamente, eu me sinto bem, mas obviamente tem muitas burocracias para serem resolvidas. Estou chegando agora, ainda tenho algumas coisas de documentos para resolver. Então, com calma, com adaptação e no momento certo tenho certeza que vou estrear pelo Vasco", afirmou posteriormente.