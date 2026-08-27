Bruno Duarte com a camisa do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

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João Alexandre Borges
O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira (27), que chegou a um acordo com o atacante Bruno Duarte. Ele chegou ao Rio para realizar os exames médicos e dar andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como reforço do Cruz-Maltino.
Ele conversou com a imprensa no Galeão e mandou uma mensagem aos torcedores: "Muito obrigado pelas mensagens, tenho acompanhado os jogos. Os torcedores têm feito a parte deles extraordinariamente. É uma torcida apaixonante. Estou muito feliz de vir jogar pelo Vasco".
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"Perguntado se está pronto para ser o homem-gol do Vasco, ele respondeu: "Estou sempre pronto. Trabalho para fazer gol e para dar assistências. Atacante vive disso em qualquer clube que passa, ainda mais num clube como o Vasco, que a exigência é alta. Então, venho pronto e com gana de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis".
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O atacante chega após se destacar no Estrela Vermelha, da Sérvia. O Cruz-Maltino pagará 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) para contar com o atleta.
"Um jogador muito móvel, um atacante 9 que não gosta de ficar muito sem pegar na bola, sem participar do jogo. Gosto de participar em todos os momentos do jogo, de ajudar meus companheiros, seja com bola, seja sem bola, pressionando. De alguma maneira estar dentro do jogo e ajudar a equipe", disse o jogador.
"Apto fisicamente, eu me sinto bem, mas obviamente tem muitas burocracias para serem resolvidas. Estou chegando agora, ainda tenho algumas coisas de documentos para resolver. Então, com calma, com adaptação e no momento certo tenho certeza que vou estrear pelo Vasco", afirmou posteriormente.
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Bruno Duarte está no Rio de Janeiro
Bruno Duarte com a camisa do Vasco