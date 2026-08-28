Facundo Colidio com o uniforme do VascoMatheus Lima / Vasco
O jogador fez sua estreia na derrota para o Santos por 3 a 0, no último dia 16 de agosto. Apesar do resultado ruim, Colidio conseguiu encontrar passes importantes no setor defensivo e teve boas movimentações.
Em seguida, na goleada sofrida para o Palmeiras por 4 a 1 no domingo (23), o atleta entrou como centroavante e marcou seu primeiro gol com a camisa vascaína, se destacando no ataque.
Após o duelo da última quarta-feira (26), Pedro Emanuel rasgou elogios ao jogador. "Ele tem demonstrado ser um bom jogador e alguém que quer continuar a melhorar. Ajuda na nossa forma de jogar, pode ser ponta, atacante, nas três posições da frente, naa quatro posições. E ainda assim continua a jogar bem", disse.
O Vasco volta a campo para enfrentar o Cruzeiro neste sábado (29), às 21h20, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Torcedores estão na expectativa para saber se Colidio será titular ou começará no banco.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.