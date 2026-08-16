Comemoração dos jogadores do Santos - Reprodução / TV Globo

Comemoração dos jogadores do SantosReprodução / TV Globo

Publicado 16/08/2026 17:59 | Atualizado 17/08/2026 11:22

Rio - O Vasco levou a pior no confronto direto diante do Santos e segue na zona de rebaixamento. Neste domingo (16), o Cruz-Maltino perdeu para o Peixe por 3 a 0 em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, Willian Arão e Luan Peres marcaram para o Peixe.

O Gigante da Colina soma 22 pontos e ainda caiu para a 19ª posição. Já o Santos deixou a zona de rebaixamento e respira na competição.

A equipe de Pedro Emanuel, agora, vira a chave para as oitavas de final da Sul-Americana. O Cruz-Maltino vai enfrentar o Olimpia na próxima quinta-feira (20), a partir das 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco. O jogo de ida terminou empatado sem gols.

O jogo

Vasco e Santos fizeram um primeiro tempo animado em São Januário. O Gigante da Colina começou pressionando o Peixe, que tinha muita dificuldade para ficar com a bola.

A primeira boa oportunidade veio com Facundo Colidio, que se antecipou ao marcador para finalizar, mas mandou por cima do gol. O Santos conseguiu responder aos 15 minutos, quando Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim. O atacante, porém, chutou mal, e a bola saiu pela linha de fundo.

Este, aliás, foi o cenário do jogo: o Vasco teve mais volume, finalizações e posse de bola; o Peixe, por sua vez, teve mais oportunidades claras. Caballero chegou a mandar uma bola no travessão após finalizar de cabeça. Já Gabigol teve uma chance pelo alto, mas não aproveitou.

No retorno do intervalo, o Cruz-Maltino foi para cima do Santos e empilhou boas chances de gol. No entanto, não conseguiu aproveitá-las.

Melhor para o Peixe, que abriu o placar aos 23 minutos. Rollheiser acionou Gabigol, que ficou de frente para Léo Jardim. Dessa vez, o atacante do Peixe não desperdiçou e colocou o Santos em vantagem.

Aos 32 minutos, o time de Cuca anotou o segundo gol. Neymar cobrou falta pelo lado esquerdo, e Léo Jardim tirou mal de soco. A bola bateu em Willian Arão e entrou.

E não parou por aí, já que o Santos fez o terceiro aos 36. Já mais perto do gol, Neymar cobrou a falta com um chute direto para o gol. Léo Jardim espalmou, e Luan Peres apareceu para pegar o rebote e mandar a bola para o fundo da rede.