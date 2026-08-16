Dedé levou a melhor sobre o jovem Neymar no Brasileirão de 2011 - Reprodução

Dedé levou a melhor sobre o jovem Neymar no Brasileirão de 2011Reprodução

Publicado 16/08/2026 08:00 | Atualizado 16/08/2026 14:19

A rodada do Campeonato Brasileiro reserva um confronto com atmosfera de decisão em São Januário. Empatados em número de pontos e separados por apenas uma posição na tabela, Vasco e Santos medem forças hoje, às 16h, em um duelo que pode representar um divisor de águas na luta contra o rebaixamento. De um lado, o Cruz-Maltino tenta transformar o fator casa em trunfo para abrir distância da zona de perigo. Do outro, o Peixe tenta dar o troco no rival para conquistar um resultado capaz de aliviar a pressão.

A partida também marca o reencontro da torcida cruz-maltina com Neymar. Na única vez em que atuou em São Januário como profissional, o craque teve uma noite para esquecer. Pelo Brasileirão de 2011, viu o Santos ser derrotado por 2 a 0 e encontrou pela frente uma atuação dominante de Dedé. Marcado de perto pelo zagueiro vascaíno, o então camisa 11 teve uma participação discreta e ainda foi alvo de provocações vindas das arquibancadas. “Ficou no bolso do Dedé, hein, primo”, gritou um torcedor após a partida.

Desde que estreou entre os profissionais, Neymar acumula retrospecto desfavorável diante do Vasco. Em cinco confrontos, foram três derrotas e duas vitórias, ambas na Vila Belmiro. O atacante soma três gols marcados contra o Cruz-Maltino — dois deles no primeiro turno desta edição do Brasileirão — além de uma assistência.

Hoje, quinze anos depois daquela visita à Colina Histórica, o agora camisa 10 retorna a São Januário em um cenário completamente diferente. Relacionado pela primeira vez para uma partida fora de casa, Neymar chega como principal esperança santista em um confronto para uma partida coberta de expectativa.

“Domingo é final!”, afirmou o atacante aos torcedores após a vitória de virada sobre o Macará-EQU, pela Copa Sul-Americana.

Desta vez, porém, a preocupação do lado vascaíno é maior. Se em 2011 Dedé era o líder da defesa responsável por neutralizar o astro santista, hoje a missão passa pelos pés de Thiago Mendes, principal referência técnica da equipe. Além dele, Pedro Emanuel ganhou reforços importantes para a sequência da temporada. Santiago Sosa e Facundo Colidio já estão à disposição, podem estrear neste domingo e surgem como fortes candidatos a estragar a tarde santista.

O treinador português ainda aguarda uma posição do Departamento Médico para saber se poderá contar com Andrés Gómez e Carlos Cuesta, ambos preservados no empate sem gols diante do Olímpia, no meio de semana. No entanto, a tendência é que a dupla de colombianos inicie a partida entre os titulares. As únicas ausências confirmadas são Brenner, que trata uma lesão no pé esquerdo, e Cuiabano, suspenso.

Em um duelo que vale mais do que três pontos, Vasco e Santos entram em campo pressionados pela tabela e conscientes da importância do resultado. Entre o reencontro de Neymar com São Januário e a expectativa pelas estreias dos reforços cruz-maltinos, o confronto reúne ingredientes de sobra para assumir contornos de decisão na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro.