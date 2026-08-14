Marcos Lamacchia tem 47 anos - Reprodução / LinkedIn

Marcos Lamacchia tem 47 anosReprodução / LinkedIn

Publicado 14/08/2026 21:41 | Atualizado 14/08/2026 21:41

Rio - Em petição apresentada à Justiça do Rio na quinta-feira (13), o Vasco alertou que os recursos disponíveis de caixa podem se esgotar até o fim da próxima semana. Diante disso, o Cruz-Maltino pediu autorização para pegar um empréstimo DIP de até R$ 150 milhões.

O financiamento DIP (debtor-in-possession) é uma concessão de crédito para empresas em processo de recuperação judicial.

O Vasco fez o pedido de empréstimo à Almirante Participações S.A. Ela já havia concedido um financiamento no modelo em questão de R$ 40 milhões em julho. É necessária a autorização da Justiça e a manifestação dos órgãos que estão envolvidos na recuperação judicial, conforme informou o 'ge'.

A Almirante Participações e Empreendimentos S.A, liderada por Marcos Lamacchia, é a favorita para comprar a SAF do Vasco. O watchdog da operação, o Ministério Público e o administrador judicial deram pareceres favoráveis à venda da SAF

O Cruz-Maltino não pode vender a SAF para Marcos Lamacchia antes da abertura da concorrência. Porém, o empresário tem cláusulas de preferência para cobrir qualquer outra proposta. O próximo passo é a decisão da juíza da 4ª Vara Empresarial sobre a autorização do procedimento competitivo.