Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar Lopes - Dikran Sahagian | Vasco

Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar LopesDikran Sahagian | Vasco

Publicado 14/08/2026 15:16

Rio - O Vasco apresentou na tarde desta sexta-feira (14) a dupla reforços argentina: Santiago Sosa e Facundo Colidio, que vieram para fortalecer o elenco para o segundo semestre. O volante, de 27 anos, que defendia o Racing, exaltou a história e a oportunidade de atuar pelo Cruz-Maltino.

"É um privilégio estar no Vasco. Trago muita atitude, vontade de ganhar e disposição. Sou um volante central. No Racing joguei como líbero, entre os dois zagueiros. Também posso jogar como zagueiro. Mas sou volante central. Estou muito animado para joga em São Januário. O ambiente que podemos ver é muito bonito. Estamos muito ansiosos para jogar no estádio e para encontrar a torcida. E, obviamente, para ganhar", disse o atleta, que foi um dos destaques da Libertadores de 2025.

Colidio, de 26 anos, que estava no River Plate, explicou suas características e se colocou à disposição de Pedro Emanuel para atuar como centroavante.

"Quando era mais novo, comecei sendo um 9 de referência. Depois, à medida que fui crescendo, modifiquei muito meu jogo, fui mudando. Isso me levou a ter mais características, ser mais maleável na maneira de jogar e poder jogar em qualquer posição: na frente, pela esquerda, pela direita também posso fazer, mas me sinto mais incômodo pelo meu perfil. É isso, hoje posso fazer todas as posições no ataque", disse o atacante.