Na mira do Vasco, Jhon Mercado já atuou por Athletico-PR e CSA - Divulgação/ Sparta Praha

Na mira do Vasco, Jhon Mercado já atuou por Athletico-PR e CSADivulgação/ Sparta Praha

Publicado 14/08/2026 13:49

Rio - Depois de fechar as contratações de Santiago Sosa e Facundo Colidio, o Vasco continua no mercado e fez mais uma proposta por Jhon Mercado, de 24 anos, atualmente jogador do Sparta Praha, da República Tcheca. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O clube europeu havia recusado a primeira tentativa dos cariocas pela contratação do equatoriano. Porém, o Cruz-Maltino segue firme e acredita que conseguirá chegar a um final feliz com o atacante.

Equatoriano, Jhon Mercado veio ao Brasil ainda jovem e jogou nas categorias de base do Athletico-PR, clube que o alçou ao profissional. Após ser emprestado para o CSA, de Alagoas, o ponta foi vendido ao futebol português, onde defendeu o UD Vilafranquense e o AVS Futebol SAD.

Comprado pelo Sparta Praha em agosto de 2025, Mercado ganhou espaço e se tornou peça importante do time neste primeiro ano. Por isso, o clube não deve facilitar sua saída. Na última terça-feira (4), ele marcou o gol decisivo da vitória sobre o Lyon, da França, na fase qualificatória da Liga dos Campeões.