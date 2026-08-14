Na mira do Vasco, Jhon Mercado já atuou por Athletico-PR e CSADivulgação/ Sparta Praha
Vasco não desiste e faz nova proposta por ex-atacante do Athletico-PR
Equatoriano, de 24 anos, defende o Sparta Praha, da República Tcheca, e já atuou no futebol português; Cruz-Maltino confia em acordo
Vasco mostra preocupação com caixa e pede autorização para empréstimo
SAF fez uma petição para solicitar até R$ 150 milhões; Cruz-Maltino aponta que os recursos disponíveis podem se esgotar na semana que vem
Vasco tem interesse em zagueiro de clube alemão
Jogador, de 25 anos, teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e atua fora do país desde a temporada de 2022
Fora dos planos do Vasco, Loide Augusto busca novo destino
Atacante angolano retornou de empréstimo e procura um novo clube nesta janela, visto que não deve ser utilizado pela comissão técnica
Diretor exalta reforços: 'Mostram o posicionamento do Vasco na janela'
O volante Santiago Sosa, que estava no Racing, e o atacante Facundo Colidio, ex-River, foram apresentados nesta sexta-feira (14)
Torcedores pedem que Vasco marque jogo de despedida de Nenê
Jogador marcou época no clube com duas passagens; atualmente no Botafogo, da Paraíba, veterano vive seus últimos momentos como atleta
Apresentados pelo Vasco, argentinos esbanjam versatilidade
Santiago Sosa e Facundo Colidio, que chegaram para fortalecer o elenco, se colocaram à disposição para atuar em mais de uma posição
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