Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 13/08/2026 22:28

Rio - O diretor técnico do Vasco , Felipe Loureiro, e o gerente de futebol do clube, Clauber Rocha, foram julgados pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por desrespeito ao árbitro após a vitória do Cruz-Maltino sobre o Fluminense por 3 a 1 , pela Copa do Brasil. Eles foram absolvidos.

A auditora relatora do processo, Juliana Camões, votou pela aplicação de 15 dias de suspensão para Felipe e pela absolvição de Clauber. O auditor Gustavo Favero, porém, divergiu em relação ao diretor técnico. Presidente da Quarta Comissão, o auditor Sálvio Dino acompanhou a divergência.

O caso

Felipe Loureiro e Clauber Rocha foram denunciados no artigo 258, § 2º, II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O trecho fala sobre desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões.

Wilton Pereira Sampaio, árbitro da vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, válida pelas oitavas de final da Libertadores, fez o seguinte relato na súmula:

"Informo que após o término da partida, o diretor de futebol da equipe do Vasco, Felipe Jorge Loureiro, invadiu o campo de jogo e veio até o centro de campo onde se encontrava a equipe de arbitragem, protestar de maneira persistente e grosseira repetindo as seguintes palavras: 'você encheu nossa equipe de cartão', e somente deixou o campo de jogo após a intervenção do policiamento".

"Informo ainda que, após a saída do campo de jogo no túnel que dá acesso aos vestiários, fomos novamente surpreendidos com a presença do senhor Felipe Jorge Loureiro, que se dirigiu à equipe de arbitragem com as seguintes palavras, 'pode relatar se quiser, eu vou continuar reclamando', junto a ele também foi possível identificar o senhor Clauber Antunes Rocha, gerente de futebol da equipe do Vasco, que de forma ríspida proferiu as seguintes palavras, 'hoje você acertou nos acréscimos, mas contra o Corinthians você nos prejudicou'".