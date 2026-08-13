Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama
Dirigentes do Vasco são absolvidos em julgamento no STJD
Caso ficou com a Quarta Comissão Disciplinar; Felipe Loureiro e Clauber Rocha foram denunciados no artigo 258, § 2º, II do CBJD
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Pedro Emanuel valoriza evolução e vê Vasco no caminho certo
Cruz-Maltino teve boa atuação contra o Olimpia, do Paraguai, mas não conseguiu aproveitar as chances e empatou sem gols pela Sul-Americana
Thiago Mendes admite frustração com empate do Vasco diante do Olimpia
Cruz-Maltino jogou melhor, dominou as ações e empilhou chances, mas não aproveitou e ficou no 0x0 com o time paraguaio na Sul-Americana
Vasco não aproveita chances e empata com Olimpia pela Sul-Americana
Cruz-Maltino cria mais oportunidades, mas esbarra na falta de pontaria do ataque e também em uma atuação inspirada do goleiro Olveira
Após Sosa, Colidio é registrado no BID e pode estrear pelo Vasco
Atacante estava no River Plate e foi anunciado como reforço do Cruz-Maltino na terça-feira (11); vínculo vai até dezembro de 2029
Vasco deve pedir empréstimo de R$ 120 milhões antes da venda da SAF
Clube deseja receber novo aporte financeiro para ajudar na contratação de jogadores e melhorias no CT, e já informou Marcos Lamacchia
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