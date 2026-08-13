Facundo Colidio é o novo camisa 9 do VascoDivulgação / Vasco

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João Alexandre Borges
Rio - Facundo Colidio já tem condições legais para estrear pelo Vasco. Isso porque o nome do atacante argentino apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (13).
Ele estava no River Plate e foi anunciado como reforço do Cruz-Maltino na terça-feira (11). Colidio assinou contrato válido até dezembro de 2029 com o Gigante da Colina.
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Mais cedo nesta quinta (13), o nome de Santiago Sosa também apareceu no BID. Dessa forma, os dois argentinos poderão estrear no domingo (16), quando o Vasco enfrenta o Santos em São Januário, a partir das 16h, pelo Brasileirão.
Os dois não foram inscritos a tempo para as oitavas de final da Sul-Americana. Portanto, não estarão à disposição para os jogos contra o Olimpia, do Paraguai.
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Facundo Colidio é o novo camisa 9 do Vasco
Facundo Colidio registrado no BID