Brenner em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Brenner em treino pelo Vasco Matheus Lima / Vasco

Publicado 13/08/2026 16:18

Rio - O Vasco divulgou que o atacante Brenner, de 26 anos, que sofreu uma lesão no pé iniciou por ora um tratamento conservador na região. O jogador será analisado continuamente em sua evolução pelo departamento médico para saber se haverá ou não a necessidade de cirurgia posteriormente.

Brenner se lesionou no último domingo (9) no empate sem gols do Vasco em Salvador. O Cruz-Maltino fez a consulta de alguns especialistas nesta semana, antes de tornar a decisão. Caso o tratamento seja bem-sucedido a previsão é que ele retorne em 45 dias.

O atacante vivia seu melhor momento desde que chegou ao Vasco. Ele foi decisivo na classificação contra o Fluminense para as quartas de final da Copa do Brasil ao anotar dois gols na vitória por 3 a 1, em clássico disputado no Maracanã, no último dia 5.

Contratado no começo do ano com grande expectativa de gols, Brenner não marcava há quase quatro meses. O Cruz-Maltino desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época) pelo atacante junto à Udinese no começo de 2026.