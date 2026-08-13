Marcos Lamacchia tem 47 anos - Reprodução / LinkedIn

Marcos Lamacchia tem 47 anosReprodução / LinkedIn

Publicado 13/08/2026 18:05 | Atualizado 13/08/2026 18:14

Rio - O Vasco planeja pedir um novo empréstimo antes da venda da SAF. O Cruz-Maltino deseja receber um novo aporte financeiro no valor de R$ 120 milhões junto a Almirante Participações e Empreendimentos S.A para ajudar na contratação de jogadores e melhorias no CT Moacyr Barbosa, segundo o "ge".

O empréstimo seria no formato DIP, usado para empresas em recuperação judicial. O empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, já está ciente da vontade, mas deseja que o processo competitivo da venda da SAF avance antes de liberar um novo valor.

A Almirante Participações e Empreendimentos S.A, liderada por Marcos Lamacchia, é a favorita para comprar a SAF do Vasco. O watchdog da operação, o Ministério Público e o administrador judicial deram pareceres favoráveis à venda da SAF , nesta última quarta-feira (12).

O Vasco não pode vender a SAF para Marcos Lamacchia antes da abertura da concorrência. Porém, o empresário tem cláusulas de preferência para cobrir qualquer outra proposta. O próximo passo é a decisão da juíza da 4ª Vara Empresarial sobre a autorização do procedimento competitivo.