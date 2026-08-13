Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/08/2026 16:42 | Atualizado 13/08/2026 16:42

Vasco divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O duelo será disputado às 19h (de Brasília), em São Januário. A lista conta com os desfalques importantes de Brenner, Cuesta e Andrés Gómez. Rio - Odivulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O duelo será disputado às 19h (de Brasília), em São Januário. A lista conta com os desfalques importantes de Brenner, Cuesta e Andrés Gómez.

Brenner sofreu uma lesão ligamentar no pé esquerdo no duelo contra o Bahia, no último domingo (9). Na ocasião, o atacante se chocou com David Duarte na primeira etapa e foi substituído no intervalo. O Vasco confirmou que o centroavante já iniciou tratamento conservador, sem cirurgia neste momento.

O atacante estava vivendo um momento de superação no Cruz-Maltino após passar por oscilações na equipe. Ele foi o principal nome na classificação sobre o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, marcando os dois gols da vitória por 3 a 1, no Maracanã.

Na situação de Cuesta, o zagueiro passou por uma ressonância devido a dores na coxa direita durante o jogo contra o Bahia, onde chegou a ser substituído no intervalo. Apesar de não ter lesão confirmada, a comissão optou por poupar o defensor contra o clube paraguaio.

Já no caso de Andrés Gómez, o atacante realizou exames de imagem e também não foi constatada nenhuma lesão grave. Porém, o jogador ainda se queixa de dores no pé esquerdo e também será desfalque. O atacante vem reclamando do problema desde o clássico com o Fluminense.

Confira os relacionados do Vasco:

Goleiros: Fuzato, Léo Jardim e Phillipe Gabriel;

Defensores: Avellar, Bruno André, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia;

Meias: Barros, Nuno Moreira, Ramon Rique, Rojas, Samuel, Tchê Tchê, Zuccarello e Thiago Mendes;

Atacantes: Adson, David, Marino e Spinelli.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza