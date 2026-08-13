Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
Com desfalques, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Olimpia
Brenner, Cuesta e Andrés Gómez ficam fora do confronto desta quinta-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da competição
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Brenner, Cuesta e Andrés Gómez ficam fora do confronto desta quinta-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da competição
Vasco divulga que por ora Brenner fará tratamento não cirúrgico
Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas foram consultados antes da definição sobre possível tratamento
Substituto de Brenner gera debate, vascaínos defendem Facundo Colidio
Reforço do Cruz-Maltino para a temporada atua como como atacante de lado, mas vem sendo testado por Pedro Emanuel de forma centralizada
Santiago Sosa é regularizado e já pode estrear pelo Vasco
Volante argentino estará à disposição para o duelo com o Santos, no próximo domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vasco consulta especialistas e decisão sobre Brenner será nesta semana
Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas são consultados antes da definição sobre possível tratamento
Vasco consegue passo importante para vender SAF a Marcos Lamacchia
Expectativa da diretoria do Cruz-Maltino e do investidor é avançar nos próximos dias para etapa de abertura de concorrência
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