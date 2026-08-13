Vasco enfrentou o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela Sul-Americana - Mauro Pimentel / AFP

Vasco enfrentou o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela Sul-AmericanaMauro Pimentel / AFP

Publicado 13/08/2026 21:15 | Atualizado 13/08/2026 21:23

Rio - O Vasco ficou com gosto amargo após os primeiros 90 minutos da eliminatória contra o Olimpia, do Paraguai. O Cruz-Maltino dominou as ações e criou as melhores oportunidades, mas não aproveitou e empatou sem gols , nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O volante Thiago Mendes lamentou a falta de pontaria.

"Fizemos um jogo bom. Não sofremos pressão. Sabíamos que eles jogariam fechados para explorar o contra-ataque, mas não conseguiram. Mantivemos nosso ritmo, mas não conseguimos abrir o placar. Não tem nada decidido ainda e vamos buscar a classificação", disse Thiago Mendes.

O Vasco teve mais de 75% de posse de bola, finalizou 21 vezes e teve cinco chances claras para abrir o placar, mas faltou eficiência na conversão das finalizações. O Olimpia, por sua vez, chutou apenas duas vezes, sem levar perigo ao goleiro Léo Jardim. Apesar da frustração com o empate, o volante Thiago Mendes confia na classificação no temido Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

"Temos que jogar da mesma forma que jogamos dentro de casa, pressionando o adversário o tempo todo. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas temos que jogar com sabedoria. Vai ser um jogo difícil, mas não impossível", completou o capitão.

Com o empate, a decisão ficou para o jogo de volta na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. Antes, o Vasco volta a campo no domingo (16), às 16h, contra o Santos, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.