Vasco enfrentou o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela Sul-AmericanaMauro Pimentel / AFP
Thiago Mendes admite frustração com empate do Vasco diante do Olimpia
Cruz-Maltino jogou melhor, dominou as ações e empilhou chances, mas não aproveitou e ficou no 0x0 com o time paraguaio na Sul-Americana
Thiago Mendes admite frustração com empate do Vasco diante do Olimpia
Cruz-Maltino jogou melhor, dominou as ações e empilhou chances, mas não aproveitou e ficou no 0x0 com o time paraguaio na Sul-Americana
Vasco não aproveita chances e empata com Olimpia pela Sul-Americana
Cruz-Maltino cria mais oportunidades, mas esbarra na falta de pontaria do ataque e também em uma atuação inspirada do goleiro Olveira
Após Sosa, Colidio é registrado no BID e pode estrear pelo Vasco
Atacante estava no River Plate e foi anunciado como reforço do Cruz-Maltino na terça-feira (11); vínculo vai até dezembro de 2029
Vasco deve pedir empréstimo de R$ 120 milhões antes da venda da SAF
Clube deseja receber novo aporte financeiro para ajudar na contratação de jogadores e melhorias no CT, e já informou Marcos Lamacchia
Com desfalques, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Olimpia
Brenner, Cuesta e Andrés Gómez ficam fora do confronto desta quinta-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da competição
Vasco divulga que por ora Brenner fará tratamento não cirúrgico
Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas foram consultados antes da definição sobre possível tratamento
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