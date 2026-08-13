Vasco enfrentou o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela Sul-Americana - Mauro Pimentel / AFP

Vasco enfrentou o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela Sul-AmericanaMauro Pimentel / AFP

Publicado 13/08/2026 21:00 | Atualizado 13/08/2026 21:02

Rio - Faltou pontaria para o Vasco . Embalado pelo bom momento, o Cruz-Maltino empatou sem gols com o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, e deixou a decisão para a partida de volta. O Gigante da Colina chegou a criar muitas chances, principalmente no primeiro tempo, mas não aproveitou.

Com o empate, a decisão ficou para o jogo de volta na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis. Antes, o Vasco volta a campo no próximo domingo (16), às 16h, contra o Santos, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.

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Vasco empilha chances, mas não consegue tirar o zero do placar

Faltou capricho para o Vasco no primeiro tempo. Embalado pela boa fase e pela festa da torcida em São Januário, o Cruz-Maltino dominou as ações desde o início e criou as melhores oportunidades. O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel mostrou repertório, trabalhou pelos lados e pelo meio, mas esbarrou numa atuação inspirada do goleiro Olveira.

O Vasco criou pelo menos quatro chances claras para abrir o placar no primeiro tempo, mas não aproveitou. No primeiro quarto do jogo, Olveira fez grandes defesas em finalizações de Puma Rodríguez e David. Após a pausa para hidratação, o Cruz-Maltino reduziu um pouco o ritmo, mas mesmo assim teve outras duas chances com Nuno Moreira e Rojas, também defendidas pelo goleiro.

O jogo ficou morno no segundo tempo. O Olimpia mudou a estratégia e incomodou a troca de passes do Vasco, diferentemente do que aconteceu na primeira etapa. Com isso, a partida teve muitas paralisações por causa de faltas. Além disso, as duas equipes fizeram muitas alterações, o que afetou o entrosamento e contribuiu para a mudança de ritmo.

Na reta final da partida, o Vasco esboçou uma pressão. Mesmo em ritmo lento, o Cruz-Maltino empurrou o Olimpia contra a própria aérea e insistiu no jogo aéreo, mas faltou eficiência na conversão das chances. Na melhor oportunidade, Spinelli recebeu cruzamento livre no meio da área, mas finalizou de canela e mandou por cima.

Vasco x Olimpia

Copa Sul-Americana - Jogo de ida das oitavas de final

Data: 13/08/2026

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes (Ramon Rique) e Rojas; Adson (Spinelli), Nuno Moreira (Marino) e David (Zuccarello). Técnico: Pedro Emanuel

Olimpia: Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Richard Sánchez (Ortiz), Quintana (Alfonso), Fernando Cardozo, Delmas (Alan Rodríguez) e Romeo Benítez (Lezcano); Braian Romero (Caballero). Técnico: Pablo Sánchez

Gols: -

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastián Raineri (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Thiago Mendes, Rojas (VAS); Fernando Cardozo, Alfonso (OLI)

