Vasco enfrentou o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela Sul-Americana - Mauro Pimentel / AFP

Vasco enfrentou o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pela Sul-AmericanaMauro Pimentel / AFP

Publicado 13/08/2026 21:35 | Atualizado 13/08/2026 21:40

Rio - O Vasco não aproveitou as oportunidades, mas segue vivo na Sul-Americana. O Cruz-Maltino dominou as ações, mas desperdiçou muitas chances e empatou sem gols com o Olimpia, do Paraguai , nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final. Apesar da frustração, o técnico Pedro Emanuel valorizou a evolução do time e crê na classificação fora de casa.

"Acredito que o Olimpia não vai repetir o mesmo jogo em casa. É um tipo de jogo que não é muito comum, tivemos 75% de posse de bola e mais de 20 finalizações. A equipe sabia que deveria ter aproveitado as oportunidades. Criamos pelo menos duas ou três oportunidades para marcar um gol. Ficamos desiludidos porque queríamos vencer, mas estamos orgulhosos do esforço dos jogadores", disse Pedro Emanuel.

O Vasco teve mais de 75% de posse de bola, finalizou 21 vezes e teve cinco chances claras para abrir o placar, mas faltou eficiência na conversão das finalizações. O Cruz-Maltino foi mais agressivo no primeiro tempo, quando criou a maioria das suas oportunidades. Já na etapa final, o Olimpia ajustou a marcação e conseguiu deixar o jogo morno, diminuindo o ímpeto dos donos da casa.

"Nós estamos trabalhando nisso. Fizemos 50% do trabalho, hoje mais 30%. Faltou os outros 20% que seriam os gols que nos dariam a vantagem. Mas não fiquei totalmente desapontado com o resultado, que está completamente aberto para os dois lados. O jogo tem várias fases e momentos, hoje só teve uma para nós. Eficácia, concordo (precisa melhorar)", afirmou.

Com o empate sem gols, a decisão ficou para o jogo de volta na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis. Antes, o Vasco volta a campo no domingo (16), às 16h, contra o Santos, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.