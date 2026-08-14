Spinelli em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Spinelli em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/08/2026 13:16

Rio - Vasco e Olímpia se enfrentaram pelas oitavas de finais, da Copa Sul-Americana, em partida que terminou sem gols, em São Januário, nesta quinta-feira (13). Apesar do domínio, o Cruz-Maltino perdeu muitas oportunidades. Em uma delas, o atacante Claudio Spinelli tomou uma decisão errada e levou os torcedores ao desespero nas redes sociais.

O atacante argentino veio do Independente Del Valle, com fama de goleador, após ter feito 28 gols em 50 jogos, em 2025. Inclusive, ele marcou contra o próprio Vasco, na edição de 2025, da Sul-Americana, defendendo o clube equatoriano.

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Claudio Spinelli. pic.twitter.com/XrEo9nPLdn — newscolina (@newscolina) August 13, 2026 "É assustador como o Spinelli não tem NENHUMA valência, o cara não tem uma característica, não é bom em nada em particular. Simplesmente bizarro! Me arrependo demais de ter pedido esse bagre aqui" disse o usuário do "X", o antigo Twitter, em tom de revolta com a chance perdida pelo jogador. "É assustador como o Spinelli não tem NENHUMA valência, o cara não tem uma característica, não é bom em nada em particular. Simplesmente bizarro! Me arrependo demais de ter pedido esse bagre aqui" disse o usuário do "X", o antigo Twitter, em tom de revolta com a chance perdida pelo jogador.

Além das críticas, muitos torcedores citaram o nome do ex-jogador do clube, Pablo Vegetti, que o clube Cruz-Maltino optou por não renovar no começo do ano: "Trocaram o artilheiro do Brasil por ele e com apoio de muitas páginas de torcida do Vasco aqui no Twitter" relembrou, o torcedor vascaíno.



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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato