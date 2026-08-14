Puma Rodríguez foi um dos jogadores do Vasco que teve grande chance de fazer gol contra o OlimpiaMauro Pimentel/AFP

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O Vasco teve tudo para vencer o Olimpia, em São Januário, mas esbarrou na incapacidade de transformar em gol as 21 finalizações com 5 chances reais, ficando no 0 a 0. Uma delas foi de Puma Rodríguez, que admitiu a faltar ao time ser mais eficiente ofensivamente.
"Eles vieram para buscar o empate, jogaram muito para trás. A gente tentou e tentou, mas não chegamos ao gol. Tivemos pouca eficiência no ataque, mas também sabemos que era um jogo difícil, eles são um time muito aguerrido", avaliou.
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A dificuldade do Vasco em balançar redes não foi uma exclusividade do empate na Copa Sul-Americana. Apesar da grande melhora na defesa desde a chegada do técnico Pedro Emanuel, o ataque vive uma crise.
Afinal, o time não fez gol em metade dos oito jogos sob o comando do português. Além do Olimpia, o Cruz-Maltino passou em branco nos empates com Bahia e Fluminense (jogo de ida da Copa do Brasil) e na derrota para o Vitória (1 a 0).
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O que o Vasco precisa na Copa Sul-Americana

Com o 0 a 0 em casa, o Cruz-Maltino precisará vencer no Paraguai, na quinta-feira (20), às 19h (de Brasília). Em caso de um novo empate por qualquer placar, a definição da vaga para as quartas de final vai para os pênaltis. E derrota significará a eliminação nas oitavas.
"O confronto está aberto. Temos que ir lá e ganhar. Vamos fazer o melhor para ganhar o jogo de volta", disse Puma Rodríguez.
 