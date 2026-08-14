Puma Rodríguez foi um dos jogadores do Vasco que teve grande chance de fazer gol contra o OlimpiaMauro Pimentel/AFP
Puma Rodríguez lamenta 'pouca eficiência' do Vasco contra o Olimpia
Lateral acredita que o Cruz-Maltino merecia vencer, mas pecou nas finalizações. Agora, definição da vaga na Copa Sul-Americana será no Paraguai
O que o Vasco precisa na Copa Sul-Americana
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Caso ficou com a Quarta Comissão Disciplinar; Felipe Loureiro e Clauber Rocha foram denunciados no artigo 258, § 2º, II do CBJD
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Cruz-Maltino jogou melhor, dominou as ações e empilhou chances, mas não aproveitou e ficou no 0x0 com o time paraguaio na Sul-Americana
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