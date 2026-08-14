Facundo Colidio é o novo camisa 9 do Vasco - Divulgação / Vasco

Facundo Colidio é o novo camisa 9 do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 14/08/2026 09:06 | Atualizado 14/08/2026 09:43





O técnico Pedro Emanuel deu dicas de como pretende escalar o argentino, ressaltando o quanto o reforço pode ajudar em partidas contra defesas com blocos mais baixos.



LEIA MAIS: Pedro Emanuel valoriza evolução e vê Vasco no caminho certo Rio — O novo atacante do Vasco, Facundo Colidio, regularizado no BID da CBF nesta quinta-feira (13) , poderá ser utilizado em seu novo clube pela primeira vez no jogo contra o Santos, neste domingo (16), em São Januário, pelo Brasileirão. A torcida vascaína aguarda a estreia do jogador para reforçar o setor, em meio à concorrência com Spinelli e David, após a lesão de Brenner.O técnico Pedro Emanuel deu dicas de como pretende escalar o argentino, ressaltando o quanto o reforço pode ajudar em partidas contra defesas com blocos mais baixos.

"Com uma defesa, um bloco defensivo mais baixo, onde é necessário outro tipo de virtudes que o Facundo hoje poderia ter nos dado pela diversidade que dá ao nosso ataque. É nesse contexto que nós trouxemos o Facundo. Se vai jogar mais vezes de atacante ou ponta, isso só com a integração na equipe é que podemos decidir", afirmou, após o empate em 0 a 0 contra o Olimpia. Colidio também fazia a função de ponta-esquerda no River Plate.



Além disso, o português destacou como Brenner, que pode ficar até quatro meses sem atuar, faz falta para a equipe. "Tendo o Brenner também na equipe, daríamos mais competitividade interna, que isso também é muito importante para elevar o nosso nível de futebolista, de qualidade, de jogo. E mais alternativas naquilo que é a forma como nós queremos atacar."