Johan Rojas em ação pelo Vasco diante do Olimpia, em São Januário - Mauro Pimentel / AFP

Johan Rojas em ação pelo Vasco diante do Olimpia, em São JanuárioMauro Pimentel / AFP

Publicado 14/08/2026 13:19

Johan Rojas voltou a aparecer entre os titulares do Vasco no empate sem gols com o Olimpia, do Paraguai , na última quinta-feira (13), em São Januário, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O meia-atacante celebrou a chance concedida por Pedro Emanuel e valorizou a disputa interna por uma vaga na escalação principal.

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“Sim (feliz pela oportunidade). Necessitamos de todos e esperamos que todos mostrem tudo nessa competição entre companheiros. Isso era o que queríamos, um elenco onde todos brigam por um lugar no time titular. Que estejam contentes, mesmo que não joguem, porque precisamos de todos para ajudar e dar alegria para a torcida”, disse o colombiano, na zona mista.



O camisa 10 não iniciava uma partida desde a derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, atuou por 90 minutos diante dos paraguaios - o que não ocorria há quase três meses. “Sim (feliz pela oportunidade). Necessitamos de todos e esperamos que todos mostrem tudo nessa competição entre companheiros. Isso era o que queríamos, um elenco onde todos brigam por um lugar no time titular. Que estejam contentes, mesmo que não joguem, porque precisamos de todos para ajudar e dar alegria para a torcida”, disse o colombiano, na zona mista.O camisa 10 não iniciava uma partida desde a derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, atuou por 90 minutos diante dos paraguaios - o que não ocorria há quase três meses.