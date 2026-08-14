Johan Rojas em ação pelo Vasco diante do Olimpia, em São JanuárioMauro Pimentel / AFP
“Sim (feliz pela oportunidade). Necessitamos de todos e esperamos que todos mostrem tudo nessa competição entre companheiros. Isso era o que queríamos, um elenco onde todos brigam por um lugar no time titular. Que estejam contentes, mesmo que não joguem, porque precisamos de todos para ajudar e dar alegria para a torcida”, disse o colombiano, na zona mista.
O camisa 10 não iniciava uma partida desde a derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, atuou por 90 minutos diante dos paraguaios - o que não ocorria há quase três meses.
Com Johan Rojas à disposição, o duelo decisivo com o Olimpia acontecerá na quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis. Antes, o Vasco terá o Santos pela frente, domingo (16), às 16h, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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