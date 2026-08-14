Santiago Sosa em treinamento do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco da Gama

Santiago Sosa em treinamento do VascoDikran Sahagian / Vasco da Gama

Publicado 14/08/2026 14:31 | Atualizado 14/08/2026 14:34





"É um clube muito grande no Brasil, que atualmente não está bem. Eles não estavam vindo da melhor maneira no Brasileirão, mas estou muito empolgado com o projeto que me apresentaram, que é levar o Vasco para cima, fazer com que dispute competições internacionais e esteja bem posicionado no Brasil."



O meio-campista também apontou a torcida como um dos fatores que pesaram na decisão. Ele comparou a identificação que espera construir no Cruz-Maltino com a experiência que teve na Argentina.

Rio - Santiago Sosa está empolgado com o novo desafio da carreira. Em entrevista à 'ESPN', o volante argentino, que chega ao Vasco após se destacar no Racing, afirmou que o projeto apresentado pela diretoria foi determinante para sua escolha."É um clube muito grande no Brasil, que atualmente não está bem. Eles não estavam vindo da melhor maneira no Brasileirão, mas estou muito empolgado com o projeto que me apresentaram, que é levar o Vasco para cima, fazer com que dispute competições internacionais e esteja bem posicionado no Brasil."O meio-campista também apontou a torcida como um dos fatores que pesaram na decisão. Ele comparou a identificação que espera construir no Cruz-Maltino com a experiência que teve na Argentina.

"Acho que, quando escolho um lugar, também escolho pelas pessoas, como foi no Racing. Então, estou muito empolgado com o que são as pessoas e também com o futebol brasileiro", declarou.



Antes mesmo de vestir a camisa do novo clube, Sosa comentou sobre o estilo de jogo da equipe e destacou o perfil ofensivo.

"Vi algumas partidas, os dois últimos jogos do Vasco, para ver como jogavam. É um time que ataca muito, então espero poder contribuir, do meu lado, com minhas características para que a equipe vá bem e para que as pessoas no Brasil, no Vasco, fiquem felizes”, concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato