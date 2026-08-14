Loide Augusto treina no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Loide Augusto treina no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/08/2026 17:59

Rio - Após empréstimo ao Çaykur Rizespor, da Turquia , Loide Augusto retornou às atividades do Vasco, mas não deve permanecer por muito tempo. O angolano, de 26 anos, não está nos planos da diretoria cruz-maltina e busca um novo destino ainda nesta janela, segundo o jornalista Venê Casagrande.

A apuração indica que as propostas ouvidas pelos dirigentes vascaínos ainda não agradaram, portanto, Loide seguirá treinando com a equipe. No entanto, até o fim do período de transferências, novas ofertas devem surgir e o clube carioca não deve dificultar sua saída.

Contratado pelo Cruz-Maltino em fevereiro de 2025, o atacante chegou a receber algumas oportunidades na equipe, ainda sob somando de Fernando Diniz. Porém, não correspondeu e, após nenhuma participação em gol em 18 partidas, foi negociado por empréstimo.

Desde então, Loide Augusto anotou quatro gols e quatro assistências em 25 jogos pelo Çaykur Rizespor, onde alternou momentos como reserva e titular. Porém, o clube turco não se interessou em exercer a opção de compra e o angolano retornou ao Vasco. Seu contrato atual é válido até o fim de 2027.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza