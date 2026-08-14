Loide Augusto treina no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
Fora dos planos do Vasco, Loide Augusto busca novo destino
Atacante angolano retornou de empréstimo e procura um novo clube nesta janela, visto que não deve ser utilizado pela comissão técnica
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Diretor exalta reforços: 'Mostram o posicionamento do Vasco na janela'
O volante Santiago Sosa, que estava no Racing, e o atacante Facundo Colidio, ex-River, foram apresentados nesta sexta-feira (14)
Torcedores pedem que Vasco marque jogo de despedida de Nenê
Jogador marcou época no clube com duas passagens; atualmente no Botafogo, da Paraíba, veterano vive seus últimos momentos como atleta
Apresentados pelo Vasco, argentinos esbanjam versatilidade
Santiago Sosa e Facundo Colidio, que chegaram para fortalecer o elenco, se colocaram à disposição para atuar em mais de uma posição
Santiago Sosa exalta projeto do Vasco: 'Entusiasma muito'
Ex-capitão do Racing vê novo desafio com bons olhos, destaca paixão da torcida e comenta estilo de jogo do Cruz-Maltino no Brasil
Vasco não desiste e faz nova proposta por ex-atacante do Athletico-PR
Equatoriano, de 24 anos, defende o Sparta Praha, da República Tcheca, e já atuou no futebol português; Cruz-Maltino confia em acordo
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