Loide Augusto treina no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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João Vitor Cravo
Rio - Após empréstimo ao Çaykur Rizespor, da Turquia, Loide Augusto retornou às atividades do Vasco, mas não deve permanecer por muito tempo. O angolano, de 26 anos, não está nos planos da diretoria cruz-maltina e busca um novo destino ainda nesta janela, segundo o jornalista Venê Casagrande.
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A apuração indica que as propostas ouvidas pelos dirigentes vascaínos ainda não agradaram, portanto, Loide seguirá treinando com a equipe. No entanto, até o fim do período de transferências, novas ofertas devem surgir e o clube carioca não deve dificultar sua saída.
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Contratado pelo Cruz-Maltino em fevereiro de 2025, o atacante chegou a receber algumas oportunidades na equipe, ainda sob somando de Fernando Diniz. Porém, não correspondeu e, após nenhuma participação em gol em 18 partidas, foi negociado por empréstimo.
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Desde então, Loide Augusto anotou quatro gols e quatro assistências em 25 jogos pelo Çaykur Rizespor, onde alternou momentos como reserva e titular. Porém, o clube turco não se interessou em exercer a opção de compra e o angolano retornou ao Vasco. Seu contrato atual é válido até o fim de 2027.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza