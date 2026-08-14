Admar Lopes é o diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução Vasco TV

Admar Lopes é o diretor executivo de futebol do VascoReprodução Vasco TV

Publicado 14/08/2026 16:05

Rio - O diretor executivo de futebol do Vasco , Admar Lopes, exaltou Facundo Colidio e Santiago Sosa, reforços que foram apresentados nesta sexta-feira (14) . O português destacou como a chegada da dupla mostra o posicionamento do Cruz-Maltino no mercado e celebrou as contratações.

"São dois jogadores importantes, são jogadores que mostram o posicionamento do Vasco na janela e no mercado. Tenho orgulho em dizer isso: o Vasco, hoje, tem uma capacidade de buscar primeiras opções das listas, jogadores que nós entendemos que podem aportar no imediato uma maturidade, uma competitividade, uma qualidade que nos orgulha e que nós tanto necessitamos".

"Dizer que a expectativa quer com Santiago quer com Facundo é muito grande. Um titular do River Plate, um capitão do Racing, jogadores numa fase, num momento da carreira que nos podem agregar muito tanto no imediato quanto no futuro. É com muito orgulho que estou aqui para fazer essa apresentação".

O atacante Facundo Colidio estava no River Plate e o volante Santiago Sosa, no Racing. O contrato da dupla com o Vasco vai até dezembro de 2029.