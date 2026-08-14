Além de rifa da camisa do Vasco, Nenê distribuiu sanduíches na última semana e doou sangue em apoio aos necessitados - Daniel Ramalho / Vasco

Além de rifa da camisa do Vasco, Nenê distribuiu sanduíches na última semana e doou sangue em apoio aos necessitadosDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 14/08/2026 15:57

Rio - Em entrevista exclusiva para a Paramount, o ex-jogador e ídolo da torcida vascaína, Nenê, de 45 anos, revelou o desejo de jogar uma partida comemorativa de despedida pelo Vasco , e que só faltava o convite do presidente Pedrinho. Por meio das redes sociais, alguns torcedores gostaram da ideia e passaram a fazer uma campanha para o Cruz-Maltino por a ideia em prática.

"Com certeza é uma coisa que já tinha né? (fazer o jogo comemorativo) desde quando a gente saiu, e com certeza continua um desejo. Acho que não só meu, mas também do torcedor do Vasco. Então vai dá... Ô Pedrinho! (...) Vamos juntar as duas coisas e fazer uma festa bacana!", disse Nenê.

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Nenê pede, cordialmente, ao presidente Pedrinho uma festa com um amistoso de despedida dos gramados vestindo a camisa do Vascão.



pic.twitter.com/AhsCJSCsEN — J. G. Vasco Notícias (@jgvasconoticias) August 14, 2026

O jogador tem 204 jogos, 63 gols e deu 51 assistências pelo Vasco. Com duas passagens pelo clube, Nenê foi bicampeão carioca, além de ajudar o Cruz-Maltino a retornar para a elite do futebol brasileiro depois de dois rebaixamentos.

Há um grande carinho mútuo entre a torcida e o jogador, que atualmente joga no Botafogo da Paraíba, e isso fica claro nos comentários dos torcedores: "Vamos, meu presidente, marcar essa festa para o homem! Ele merece DEMAIS! Nenê sempre foi muito querido por nós, vascaínos, e também pelos nossos jogadores da base."

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato