Arthur Chaves em campo pelo Hoffenheim - Divulgação / Hoffenheim

Arthur Chaves em campo pelo HoffenheimDivulgação / Hoffenheim

Publicado 14/08/2026 18:50

Rio - O Vasco tem a contratação de um zagueiro como prioridade na atual janela de transferências. Observando o mercado, o Cruz-Maltino fez uma sondagem por Arthur Chaves, de 25 anos, que defende o Hoffenheim, da Alemanha.

De acordo com informações da "ESPN", o Vasco tem concorrência na busca pelo defensor. O São Paulo e o Atlético-MG também fizeram sondagens pelo brasileiro que tem contrato até junho de 2029.

O Hoffenheim, da Alemanha, não considera Arthur Chaves inegociável, mas pede algo em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) para liberá-lo. Na última temporada, o brasileiro foi emprestado ao Augsburg, também da Alemanha.

Revelado pelo Avaí, Arthur Chaves tem passagem pelas categorias de base da seleção brasileira. Ele deixou o futebol do país em 2022 para atuar pelo Acadêmico de Viseu, de Portugal. O Hoffenheim o contratou em 2024.