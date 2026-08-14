Arthur Chaves em campo pelo HoffenheimDivulgação / Hoffenheim

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Pedro Logato
Rio - O Vasco tem a contratação de um zagueiro como prioridade na atual janela de transferências. Observando o mercado, o Cruz-Maltino fez uma sondagem por Arthur Chaves, de 25 anos, que defende o Hoffenheim, da Alemanha.
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De acordo com informações da "ESPN", o Vasco tem concorrência na busca pelo defensor. O São Paulo e o Atlético-MG também fizeram sondagens pelo brasileiro que tem contrato até junho de 2029.
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O Hoffenheim, da Alemanha, não considera Arthur Chaves inegociável, mas pede algo em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) para liberá-lo. Na última temporada, o brasileiro foi emprestado ao Augsburg, também da Alemanha.
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Revelado pelo Avaí, Arthur Chaves tem passagem pelas categorias de base da seleção brasileira. Ele deixou o futebol do país em 2022 para atuar pelo Acadêmico de Viseu, de Portugal. O Hoffenheim o contratou em 2024.