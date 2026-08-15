Carlos Cuesta em ação pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Carlos Cuesta em ação pelo VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 15/08/2026 14:06 | Atualizado 15/08/2026 14:08





Chocó é um departamento onde fica Quibdó, cidade natal de Cuesta. O zagueiro enviou 20 toneladas de alimentos por avião, enquanto as outras 50 toneladas foram transportadas por terra em parceria com a fundação "Juntos Se Puede". Carlos Cuesta se solidarizou com o povo colombiano após um terremoto de magnitude 7,4 atingir o país, na última segunda-feira (10). O zagueiro do Vasco vem ajudando diretamente e doou 70 toneladas de alimentos para moradores e instituições de Chocó, um dos locais mais afetados.Chocó é um departamento onde fica Quibdó, cidade natal de Cuesta. O zagueiro enviou 20 toneladas de alimentos por avião, enquanto as outras 50 toneladas foram transportadas por terra em parceria com a fundação "Juntos Se Puede".

Avião com alimentos organizado por Carlos Cuesta Foto: Reprodução

O defensor também lidera um projeto para arrecadar fundos e ajudar famílias e jovens da região por meio de projetos sociais e esportivos. Cuesta frequentemente divulga links de doação e iniciativas de auxílio para a população local.

O terremoto foi o segundo de grande proporção na América Latina recentemente. Há cerca de dois meses, a Venezuela sofreu com um impacto de 7,5. De acordo com balanço mais recente do governo local, o desastre deixou ao menos 162 mortos, mais de 500 feridos e dezenas de desaparecidos.