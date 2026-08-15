Diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes está à frente das negociações por contrataçõesReprodução Vasco TV

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
O Vasco apresentou Facundo Colidio e Santiago Sosa, e ainda segue em busca de contratações para reforçar o elenco. O objetivo é acertar com mais quatro jogadores: um meio-campista que possa atuar como segundo ou terceiro homem do setor, um zagueiro, um centroavante e um atacante pelas pontas.

A difícil busca do Vasco por atacantes  

A prioridade é encontrar um centroavante que ajude a resolver o problema da falta de gols do setor ofensivo. Entretanto, a diretoria vascaína só pretende trazer um nome que chegue para ser titular, já que Brenner está machucado e Spinelli e Marino Hinestroza estão devendo.
Leia mais: Vasco mostra preocupação com caixa e pede autorização para empréstimo
Um dos nomes tentados foi o de Brian Rodríguez, do América do México, mas o alto valor da compra fez o Vasco desistir por enquanto. A questão financeira, inclusive, é outro problema na busca por esse reforço no ataque.

É o mesmo caso do ponta direito John Mercado, ex-Athletico-PR. O equatoriano pertence ao Sparta Praga, que não quer negociá-lo e nem abriu conversas após a primeira oferta vascaína recusada, de cerca de R$ 42,3 milhões. Uma segundo proposta deve elevar o valor, mas há um teto para a diretoria oferecer.

Alternativas para o meio

Já para o meio de campo, o principal reforço seria Deossa, do Betis. O jogador que estava certo agora vê a possibilidade de permanecer na Espanha e a negociação esfriou. Enquanto isso, o Vasco busca outros nomes que possam chegar para o setor.
Um deles é Alexsander, revelado pelo Fluminense e atualmente no Atlético-MG. A diretoria fez uma consulta sobre a possibilidade de contratá-lo.

O nome para a zaga vascaína

Por fim, a contratação de um zagueiro está encaminhada, mas ainda pode sofrer um revés. Isso porque Diego Carlosaceitou a proposta vascaína, mas precisa conseguir a rescisão de contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, já que um gasto financeiro nesta negociação é inviável para o Cruz-Maltino.
Outra opção é Arthur Chaves, que defende o Hoffenheim, da Alemanha.
fotogaleria
Diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes está à frente das negociações por contratações
Admar Lopes segue de olho no mercado para entregar novos reforços ao técnico Pedro Emanuel