O Vasco apresentou Facundo Colidio e Santiago Sosa, e ainda segue em busca de contratações para reforçar o elenco. O objetivo é acertar com mais quatro jogadores: um meio-campista que possa atuar como segundo ou terceiro homem do setor, um zagueiro, um centroavante e um atacante pelas pontas.
A difícil busca do Vasco por atacantes
A prioridade é encontrar um centroavante que ajude a resolver o problema da falta de gols do setor ofensivo. Entretanto, a diretoria vascaína só pretende trazer um nome que chegue para ser titular, já que Brenner está machucado e Spinelli e Marino Hinestroza estão devendo.
É o mesmo caso do ponta direito John Mercado, ex-Athletico-PR. O equatoriano pertence ao Sparta Praga, que não quer negociá-lo e nem abriu conversas após a primeira oferta vascaína recusada, de cerca de R$ 42,3 milhões. Uma segundo proposta deve elevar o valor, mas há um teto para a diretoria oferecer.
Alternativas para o meio
Já para o meio de campo, o principal reforço seria Deossa, do Betis. O jogador que estava certo agora vê a possibilidade de permanecer na Espanha e a negociação esfriou. Enquanto isso, o Vasco busca outros nomes que possam chegar para o setor.
Um deles é Alexsander, revelado pelo Fluminense e atualmente no Atlético-MG. A diretoria fez uma consulta sobre a possibilidade de contratá-lo.
O nome para a zaga vascaína
Por fim, a contratação de um zagueiro está encaminhada, mas ainda pode sofrer um revés. Isso porque Diego Carlos já aceitou a proposta vascaína, mas precisa conseguir a rescisão de contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, já que um gasto financeiro nesta negociação é inviável para o Cruz-Maltino.
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