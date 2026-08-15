Jaminton Campaz atuando com a camisa do Rosário Central - Foto: Divulgação/Rosario Central

Jaminton Campaz atuando com a camisa do Rosário CentralFoto: Divulgação/Rosario Central

Publicado 15/08/2026 15:38





De acordo com o jornalista Joel Silva, do Colina em Foco, a diretoria vascaína não chegou nem a iniciar as negociações, pois o Rosário apresentou valores próximos a 15 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões). Vasco sondou o meia-campista colombiano Jamilton Campaz, ex-jogador do Grêmio, que joga pelo Rosário Central, time argentino.De acordo com o jornalista Joel Silva, do Colina em Foco, a diretoria vascaína não chegou nem a iniciar as negociações, pois o Rosário apresentou valores próximos a 15 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões).

Passagem pelo futebol brasileiro

Jaminton Campaz já foi atleta do Grêmio, de Porto Alegre. Ele chegou ao clube em agosto de 2021, depois de se destacar jogando no Deportes Tolima, da Colômbia. Sua passagem durou pouco mais de 2 temporadas, sendo que, em seu último ano, foi emprestado ao Rosário Central, que posteriormente exerceria a compra em definitivo do jogador.



Pela equipe, fez 58 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências.

Alta procura

O jogador também foi procurado pelo América do México. O clube norte-americano ofereceu algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões), porém, a equipe argentina recusou. Os mexicanos seguem tentando a contratação.