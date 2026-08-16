Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar LopesDikran Sahagian | Vasco
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