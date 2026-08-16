Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar LopesDikran Sahagian | Vasco

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
O Vasco tem duas novidades na lista de relacionados contra o Santos, neste domingo (16), às 16h, em São Januário. Apresentados nesta semana, Colidio e Sosa ficarão no banco de reservas na partida pelo Brasileirão e podem estrear com a camisa vascaína.

Onde assistir ao vivo a Vasco x Santos

TV Globo e Premiere vão transmitir o confronto direto na luta contra o rebaixamento, válido pela 23ª rodada do campeonato.

Os relacionados por Pedro Emanuel

Adson

Andrés Gómez

Avellar

Barros

Colidio

Cuesta

David

Fuzato

Jair

Léo Jardim

Lucas Freitas

Lucas Piton

Marino

Nuno Moreira

Pablo

Paulo Henrique

Puma Rodríguez

Ramon Rique

Robert Renan

Rojas

Sosa

Spinelli

Tchê Tchê

Thiago Mendes