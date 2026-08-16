Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar Lopes - Dikran Sahagian | Vasco

Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar LopesDikran Sahagian | Vasco

Publicado 16/08/2026 14:15 | Atualizado 16/08/2026 14:16

neste domingo (16), às 16h, em São Januário. O Vasco tem duas novidades na lista de relacionados contra o Santos,, em São Januário. Apresentados nesta semana , Colidio e Sosa ficarão no banco de reservas na partida pelo Brasileirão e podem estrear com a camisa vascaína.

Onde assistir ao vivo a Vasco x Santos

TV Globo e Premiere vão transmitir o confronto direto na luta contra o rebaixamento, válido pela 23ª rodada do campeonato.



Os relacionados por Pedro Emanuel

Adson



Andrés Gómez



Avellar



Barros



Colidio



Cuesta



David



Fuzato



Jair



Léo Jardim



Lucas Freitas



Lucas Piton



Marino



Nuno Moreira



Pablo



Paulo Henrique



Puma Rodríguez



Ramon Rique



Robert Renan



Rojas



Sosa



Spinelli



Tchê Tchê



Thiago Mendes