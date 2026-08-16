Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/08/2026 08:40 | Atualizado 16/08/2026 10:29

Rio - Vasco e Santos se enfrentam neste domingo (16), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (horário de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino busca vencer para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (Canal aberto) e Premiere (Pay-Per-View).

Como chega o Vasco

O Vasco vem para o confronto buscando sua primeira vitória no Brasileirão sob o comando de Pedro Emanuel. O treinador conquistou seu único triunfo pela equipe contra o Fluminense, nas oitavas da Copa do Brasil, conseguindo a classificação para a próxima fase. Na última quinta-feira (13), o clube carioca empatou por 0 a 0 contra o Olimpia, em jogo válido pelas oitavas da Sul-Americana. Apesar de o Cruz-Maltino ter criado bastante oportunidades, não conseguiu convertê-las em gol.



Para o confronto, o Cruz-Maltino pode ter reforços importantes. Os recém-contratados Facundo Colidio e Santiago Sosa foram regularizados no BID e podem fazer suas estreias pelo clube. Carlos Cuesta e Andrés Gomes também podem ser novidades no duelo após terem ficado de fora do jogo contra o Olimpia. O técnico português não poderá contar com Cuiabano, suspenso.

Como chega o Santos

O Santos vem para o duelo após vitória na última quinta-feira (13). A equipe derrotou de virada o Macará (EQU) por 2 a 1. Na ocasião, Franco Posse marcou para os equatorianos logo nos minutos iniciais. Gabriel Barbosa empatou ainda na primeira etapa e, no segundo tempo, William Arão garantiu a vitória para o Peixe. Apesar do triunfo recente, a situação no Campeonato Brasileiro não está favorável. O clube está na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos. No entanto, em caso de vitória, poderá sair do Z4.



Para o confronto, a equipe contará pela primeira vez com Neymar Jr atuando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O meia-atacante, contra a equipe equatoriana, anotou duas assistências. Além disso, o lateral Igor Vinícius e o meia Gustavo Henrique voltam à lista de relacionados. Como desfalques, o clube paulista terá as ausências do lateral Gabriel Menino e do volante Gabriel Bontempo, que saíram lesionados da última partida, além do zagueiro Adonis Frías, envolvido em negociação com o Racing.

Vasco x Santos

23ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: São Januário

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Jair, Tchê Tchê; Andrés Gómez (Adson), Nuno Moreira e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Arão, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos

Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas

VAR: Emerson de Almeida Ferreira