Santos faz referência a momento em que Neymar foi ignorado por Thiago MendesReprodução de redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Santos não deixou barato a provocação da torcida do Vasco com máscaras de Neymar chorando. E também sobrou para Thiago Mendes, que não cumprimentou o camisa 10, após a vitória santista por 3 a 0, em pleno São Januário, pelo Brasileirão.
fotogaleria
Postagem do Santos provoca Thiago Mendes, que ignorou cumprimento de Neymar - Reprodução de redes sociais
Santos faz referência a momento em que Neymar foi ignorado por Thiago Mendes - Reprodução de redes sociais
Montagem do Santos com máscara de Neymar é resposta a provocação da torcida do Vasco - Reprodução de redes sociais
Postagem do Santos provoca Thiago Mendes, que ignorou cumprimento de Neymar - Reprodução de redes sociais
Santos provoca Thiago Mendes, que ignorou cumprimento de Neymar - Reprodução de redes sociais
Santos faz montagem mudando máscara de Neymar chorando, feita por torcedores do Vasco, por uma do camisa 10 feliz - Reprodução / X do Santos
Santos provoca Thiago Mendes, que não cumprimentou Neymar antes da partida - Reprodução / X do Santos
Em postagens nas redes sociais, o Peixe fez questão de exaltar o seu principal jogador, alvo dos rivais. Em uma delas, a foto de um torcedor vascaíno foi editada com uma nova máscara de Neymar, feliz e fazendo careta.
"Da próxima vez, vem com a máscara certa", diz o Santos no X.
Houve também uma série de provocações a Thiago Mendes. A primeira é uma postagem sobre o resultado da partida: "ESSA VITÓRIA EU TENHO QUE CUMPRIMENTAR... Com gols de Gabigol, Arão e Luan Peres, Santos domina o Vasco em São Januário e vence por 3 a 0. MEUS CUMPRIMENTOS aos vencedores de hoje".
Leia mais: Jair sente a coxa e é substituído no primeiro tempo de Vasco x Santos
A segunda é uma foto do volante lamentando o gol de William Arão, que comemora à sua frente: "Quem pode comemorar, comemora!"
Em outra postagem, uma foto de Neymar em frente à torcida do Santos, em São Januário, com o texto: "Cumprimentando os vencedores!"
E não parou por aí. Em uma montagem, Neymar estende a mão para cumprimentar uma imagem com "mais três pontos".