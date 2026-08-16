Santos faz referência a momento em que Neymar foi ignorado por Thiago MendesReprodução de redes sociais
Santos provoca torcida do Vasco e Thiago Mendes; veja os memes
Após vitória, Peixe faz referencias a brincadeira de vascaínos com Neymar, além de lembrar atitude do volante com o camisa 10
Pedro Emanuel analisa revés do Vasco e cita ponto que traz preocupação
Cruz-Maltino teve oportunidades contra o Santos, mas não conseguiu concretizá-las; time chegou ao terceiro jogo seguido sem fazer gol
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Em confronto direto, Vasco perde para o Santos e segue no Z-4
Cruz-Maltino continua com 22 pontos e cai para a 19ª posição do Brasileirão; já o Peixe deixa a zona de rebaixamento e respira no campeonato
Neymar estende a mão, mas Thiago Mendes o ignora; veja o vídeo
Os dois capitães de Vasco e Santos também não se falaram em outro momento antes da partida e cenas viralizaram nas redes sociais
Jair sente a coxa e é substituído no primeiro tempo de Vasco x Santos
O problema foi no músculo adutor; o camisa 8 recebeu atendimento médico e deixou o campo para a entrada de Santiago Sosa
Torcida do Vasco entrega máscaras de Neymar e Marquezine antes do jogo
A atriz e o cantor mantiveram relacionamento durante 6 anos, entre os anos de 2012 e 2018, e por conta disso surgiu a provocação
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