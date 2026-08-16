Santos faz referência a momento em que Neymar foi ignorado por Thiago Mendes - Reprodução de redes sociais

Santos faz referência a momento em que Neymar foi ignorado por Thiago MendesReprodução de redes sociais

Publicado 16/08/2026 19:09

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Em postagens nas redes sociais, o Peixe fez questão de exaltar o seu principal jogador, alvo dos rivais. Em uma delas, a foto de um torcedor vascaíno foi editada com uma nova máscara de Neymar, feliz e fazendo careta.



"Da próxima vez, vem com a máscara certa", diz o Santos no X.



Houve também uma série de provocações a Thiago Mendes. A primeira é uma postagem sobre o resultado da partida: "ESSA VITÓRIA EU TENHO QUE CUMPRIMENTAR... Com gols de Gabigol, Arão e Luan Peres, Santos domina o Vasco em São Januário e vence por 3 a 0. MEUS CUMPRIMENTOS aos vencedores de hoje".



A segunda é uma foto do volante lamentando o gol de William Arão, que comemora à sua frente: "Quem pode comemorar, comemora!"



Em outra postagem, uma foto de Neymar em frente à torcida do Santos, em São Januário, com o texto: "Cumprimentando os vencedores!"



E não parou por aí. Em uma montagem, Neymar estende a mão para cumprimentar uma imagem com "mais três pontos".

