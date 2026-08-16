Jair ficou pouco tempo em campo - Reprodução / Globo

Jair ficou pouco tempo em campoReprodução / Globo

Publicado 16/08/2026 16:36

Rio - Jair se machucou e foi substituído no primeiro tempo do jogo entre Vasco e Santos, que acontece neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a 'TV Globo', foi um problema no músculo adutor da coxa direita. Ainda conforme a emissora, o volante sentiu uma fisgada.

O camisa 8 do Cruz-Maltino recebeu atendimento médico, mas não retornou para a partida. O volante argentino Santiago Sosa, que foi apresentado na sexta-feira (14), entrou na vaga de Jair.

Vasco e Santos medem forças neste domingo (16) em confronto direto contra a zona de rebaixamento. O Peixe está em 17º na tabela e o Gigante da Colina, em 18º. Os dois iniciaram a rodada com 22 pontos.