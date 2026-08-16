Momento em que Thiago Mendes, do Vasco, ignora o cumprimento de Neymar, do SantosReprodução de TV

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Hugo Perruso
A rixa entre Neymar e Thiago Mendes ganhou um novo capítulo antes mesmo do início da derrota do Vasco para o Santos, por 3 a 0 neste domingo (16). O volante do Vasco ignorou o camisa 10 do Santos em duas ocasiões em São Januário.
No tradicional momento dos jogadores de um time cumprimentando os adversários, Neymar estendeu a mão e Thiago Mendes seguiu em frente sem nem olhar para ele.
O jogador santista chega a fazer uma cara de desaprovação. Diante do clima hostil, os dois voltaram a se encontrar na hora de jogar a moeda para definir qual time sairia com a bola.
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Ambos são os capitães de suas equipes, mas não se cumprimentaram novamente, e apenas seguiram o protocolo de troca de flâmulas.

Briga antiga entre Neymar e Thiago Mendes

Os jogadores tiveram um desentendimento na partida de ida entre Vasco e Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", recebendo como resposta um pedido de respeito.
A má relação entre os dois, entretanto, é ainda mais antiga, dos tempos em que jogavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.