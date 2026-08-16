Momento em que Thiago Mendes, do Vasco, ignora o cumprimento de Neymar, do Santos - Reprodução de TV

Momento em que Thiago Mendes, do Vasco, ignora o cumprimento de Neymar, do SantosReprodução de TV

Publicado 16/08/2026 16:52 | Atualizado 16/08/2026 19:07

rixa entre Neymar e Thiago Mendes ganhou um novo capítulo antes mesmo do início da derrota do antes mesmo do início da derrota do Vasco para o Santos, por 3 a 0 neste domingo (16). O volante do Vasco ignorou o camisa 10 do Santos em duas ocasiões em São Januário.

Thiago Mendes ignorou o Neymar enquanto os jogadores de Vasco e Santos se cumprimentavam pic.twitter.com/rXwKrJcNsK — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) August 16, 2026

No tradicional momento dos jogadores de um time cumprimentando os adversários, Neymar estendeu a mão e Thiago Mendes seguiu em frente sem nem olhar para ele.



O jogador santista chega a fazer uma cara de desaprovação. Diante do clima hostil, os dois voltaram a se encontrar na hora de jogar a moeda para definir qual time sairia com a bola.

Ambos são os capitães de suas equipes, mas não se cumprimentaram novamente, e apenas seguiram o protocolo de troca de flâmulas.



Clima tenso entre Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos.



Capitães das duas equipes, os jogadores não apertaram as mãos no protocolo antes do início da partida. pic.twitter.com/s0a4nqw7Bo — Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) August 16, 2026

Briga antiga entre Neymar e Thiago Mendes



Os jogadores tiveram um desentendimento na partida de ida entre Vasco e Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", recebendo como resposta um pedido de respeito.



A má relação entre os dois, entretanto, é ainda mais antiga, dos tempos em que jogavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.