A rixa entre Neymar e Thiago Mendes ganhou um novo capítulo antes mesmo do início da derrota do Vasco para o Santos, por 3 a 0 neste domingo (16). O volante do Vasco ignorou o camisa 10 do Santos em duas ocasiões em São Januário.
Os jogadores tiveram um desentendimento na partida de ida entre Vasco e Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", recebendo como resposta um pedido de respeito.
A má relação entre os dois, entretanto, é ainda mais antiga, dos tempos em que jogavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.
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